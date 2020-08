Actie eventbranche: met 500 man omvallen als levende rode dominostenen

Een actie in de vorm van een kettingreactie vanmiddag op het Malieveld. 500 eventprofessionals vormen samen het woord ‘HELP’, waarna ze als dominostenen omvallen. Om te laten zien dat hun branche op omvallen staan, „maar onderling laten we elkaar niet vallen!” Figuurlijk dan, want vanmiddag moet dat wel.

Het Malieveld is wat drassig na de regen van de afgelopen dagen en het miezert een beetje, maar dat mag de manifestatie vanmiddag niet drukken. „Sympathiek en symbolisch”, noemt Riemer Rijpkema de actie, waar Code Rood als rode draad in hun speciaal gedrukte shirts doorheen loopt.

Malieveld

De directeur van CLC-VECTA, de branchevereniging voor eventprofessionals spreekt namens initiatiefnemer Eventplatform.nl, waar mensen uit de branche zich de afgelopen dagen konden aanmelden voor de actie. Middels videobellen laat hij het steeds roder kleurende Malieveld zien, waar eergisteren nog werd gedemonstreerd en waar nu tientallen demonstranten al voor twaalf uur present waren. Zeer punctueel dus, zoals het een ware eventprofessional betaamt. Overal staan bamboestokken van anderhalve meter en hangen linten, om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Ze laten 500 mensen toe vanmiddag, vertelt hij, „al zullen er altijd mensen spontaan langskomen.” De deelnemers aan de kettingreactie zijn divers. Mensen uit de keten, begint hij zijn omschrijving. „Directies van gebouwen, transport- en logistiekmedewerkers, standbouwers, cateraars, mensen in de bezoekersregistratie en audiovisuele toepassingen. Onder andere.”



Het publiek mist de „live-experience” van events, de mensen in de branche nog meer. „Zij zijn het die nu in mineur-situaties thuis zitten, omdat ze hun werk, dat ook vaak hun passie is, niet kunnen doen.”

Domino Day

Vandaag willen ze aandacht vragen voor „de penibele situatie” waarin ze verkeren. Ze zijn „prima in gesprek met de overheid en ambtenaren”, benadrukt hij meermaals. „Maar we hebben de indruk dat men onderkent wat de problemen zijn. We willen niets aan het toeval overlaten.” Iets waar de hele branche ook om bekend staat: álles tot in de puntjes. Zo ook vanmiddag op het Malieveld en dus niet zónder een van te voren goed opgezet plan, Domino Day werd tenslotte ook niet in een uur gebouwd.

Keertje oefenen

De bedoeling is om met z’n allen om te vallen als levende dominostenen. Alle deelnemers zijn van tevoren gebriefd over welke letter ze zijn. „Iedereen heeft z’n plekje al toegewezen gekregen, de een is de H, de ander de L.” Hoe ze het veilig gaan doen? Die vraag heeft hij meer gehoord, lacht de optimistische Rijpkema. „We starten om twee uur met een keer oefenen met vallen, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat.” Iedereen krijgt bij aanvang een rood shirt met Code Rood op de voorkant en ‘Life is beautiful’ van achteren. „En natuurlijk een mondkapje met Code Rood erop, én een bamboestok van anderhalve meter.”

Prinsjesdag

Het voelt nu als Code Rood, vervolgt hij. Niet alleen moeten veel bedrijven sluiten, ook was er al een grote ontslagronde, weet Rijpkema en hij somt op: „bij RAI, de Postillion-groep, AMCO Flashlight… Mensen die er al heel lang werkten, waren in de eerste ontslagronde al aan de beurt.” Je hoort gewoon hoe hij zijn hoofd schudt, door de telefoon heen. „Maar ook zzp’ers die zonder perspectief thuis zitten. De hele branche zit op slot.” En natuurlijk was er wel weer wat ruimte na 1 juli, beaamt hij, „maar als je de zaak op de keper beschouwt, is alles nog heel erg beperkt en is zeker na de laatste persconferentie weer veel minder mogelijk.”

Belangrijk is dus dat dat er voldoende aandacht voor hun branche komt. „Misschien dat de markt weer hersteld, maar misschien ook niet. Vanuit de overheid moet gekeken worden wat kan worden gedaan om te helpen. Als op Prinsjesdag niet wordt gemeld dat op langere termijn steun komt voor deze sector is, gaat het héél snel achteruit.” Geen positief toekomstbeeld, maar Rijpkema is een man van de dag. „We gaan er straks eerst een mooie actie en kettingreactie van maken.”



Omvallen

Hopelijk zonder gekneusde ribben door het vallen, maar met een grote lach op het gezicht en een groot saamhorigheidsgevoel. Zo hoopt hij vanavond weer naar huis te gaan. „En dat onze branche heeft laten zien dat we samen optrekken en elkaar niet laten vallen.” Wel mét elkaar vallen, besluit hij, „maar hopelijk straks niet met z’n allen in de blubber!”