Bryant herdacht op zijn nummers 24-8 én met Kobe Bryant Boulevard

Vader, echtgenoot, Laker, Oscar-winnaar, schrijver, Black Mamba, kampioen, mentor, Hall of Famer. De basketballers van Los Angeles Lakers en de stad LA hebben de datum 24 augustus aangegrepen om Kobe Bryant opnieuw te herdenken.

De Lakers speelden gisteren in de play-offs van de NBA in speciale tenues tegen Portland Trail Blazers. In Los Angeles dienden twee gemeenteraadsleden een voorstel in om een straat in de stad te vernoemen naar Bryant.



Father, Husband, Laker, Oscar Winner, Girl Dad, Author, Black Mamba, Champion, Mentor, Hall of Famer. Kobe Bryant ∞ pic.twitter.com/yyxRzbuToz — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020

Kobe Bryant Day

Het was gisteren ‘Kobe Bryant Day’ in LA, omdat de datum 24 augustus overeen komt met de nummers waarmee hij speelde. De topbasketballer, die begin dit jaar om het leven kwam bij een helikoptercrash, droeg in zijn lange en succesvolle carrière bij de Lakers de nummers 8 en 24.



It's officially Kobe Bryant Day in the city of Los Angeles and in Orange County💛💜 pic.twitter.com/w8SyhpgE2q — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) August 24, 2020

LeBron James en de andere basketballers van de Lakers speelden in Orlando tegen de Trail Blazers in een zwart tenue, als eerbetoon aan Bryant die de bijnaam ‘Black Mamba’ had. Op het shirt stond een wit hartje met daarin een 2, het nummer waarmee Bryants 13-jarige dochter Gianna speelde. Ook zij kwam eind januari om bij de helikoptercrash in de buurt van Los Angeles.

De Lakers wonnen trouwens van de Blazers, al was niet iedereen even blij met de scheidsrechter.



The refs when the Trail Blazers get the ball pic.twitter.com/G0lh1d5SgL — N8 (@_TH3_goat_) August 25, 2020

Herdenking

In de stad Los Angeles werd ook een herdenking gehouden voor de basketballer die afgelopen zondag 42 jaar zou zijn geworden. De gemeenteraadsleden Curren Price en Herb Wesson presenteerden daar hun voorstel om een kilometerslange weg in LA om te dopen in de Kobe Bryant Boulevard. „Hoe mooi zou het zijn als we straks een kampioenschap van de Lakers kunnen vieren op de Kobe Bryant Boulevard?”, zei Wesson. De weg ligt vlakbij het Staples Center, het stadion van de club. Er is intussen ingestemd met het voorstel, tot grote blijdschap van velen. Al maakt iemand zich ook nu al zorgen over z’n gedenkplaat. „Boy oh boy, dat sign wordt sowieso telkens gestolen!”



Really happy to read about Kobe Bryant Boulevard but boy oh boy the city of Los Angeles better have the sign maker on a retainer because that sign is going to get stolen over and over again — Vinay Killawala (@vkillem) August 24, 2020



