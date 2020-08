Superhitte: aanhoudende 35-plussers, #onweer barst los

De superhittegolf blijft maar records breken. Zo is het de warmste 11 augustus ooit vandaag en was het nooit eerder zo lang achter elkaar 35 graden.

In veel delen van Europa barstte vanmiddag een onweersbui met een flinke plensbui los. Iets waar sommige Nederlanders stiekem ook wel trek in zouden hebben, getuige de vele berichten op social media.

#onweer trending

Waaronder van Frank, die een flashback kreeg naar groep drie en ‘snoepjes uitdelen’. Intussen is de donder, bliksem en regen ook op sommige plekken in ons land begonnen.

#onweer ja dit voelt toch een beetje als toen er in groep 3 snoep werd uitgedeeld en ik als laatste in de rij stond pic.twitter.com/rvWANLJ8zl — Frank (@Frankzinnig) August 11, 2020

Record

In het Limburgse Arcen werd het vanmiddag 35,6 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen. Het vorige record was tijdens de bloedhete hittegolf van 2003. Toen werd het vier dagen op rij, op 6, 7, 8 en 9 augustus elke dag ergens in Nederland 35 graden.

De recordlange reeks 35-plussers begon op vrijdag 7 augustus in Arcen. Op zaterdag, de warmste dag van het jaar, werd het op maar liefst 10 van de 34 officiële weerstations van het KNMI 35 graden of warmer. Daarna temperde de ergste hitte iets.

Nog meer records

Het was ook officieel de warmste 11 augustus ooit gemeten in De Bilt. Daarnaast is het op 11 augustus nergens in Nederland zo warm geweest als vandaag. Overigens maakt De Bilt kans op nog een bijzonder record. Wanneer het morgen minimaal 30 graden wordt op het hoofdstation, en die kans is groot, dan is het zeven dagen op rij tropisch. Ook dat is een unicum. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in De Bilt nog nooit zeven dagen op rij 30 graden of heter.

Onweer

Met #onweer is het niet verstandig om ramen open te doen, toch? En ik wil zo graaaaag!! — purple (@purple1975) August 11, 2020

Voor vrijdag wordt onweer in veel delen van het land voorspeld, maar ook nu is de donder en bliksem, gepaard met veel regen, losgebarsten op veel plekken in Europa. Waaronder ook Gelderland, Brabant en Noord-Limburg, iets waar veelal enthousiast op wordt gereageerd op social media. Al gaat het er op sommige plekken wel heel heftig aan toe.

Heftige beelden uit Midden-Limburg! Deze downburst (valwind) heeft een veel bomen geveld en lokaal vielen hagelstenen tot 3 cm doorsnede. Naar schatting zijn windstoten van 100-120 km/uur voorgekomen.. #onweer

Video: Sjors Hendriks (via fb) pic.twitter.com/IM1SZj3dCh — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) August 11, 2020

Limburg en oostelijk deel Gelderland dadelijk #onweer — Jantje_ (@Jantje_) August 11, 2020

Me when I finally get some rain during this heatwave. #onweer pic.twitter.com/JZMrALuKcn — And there is Kevin… (@EppsNL) August 11, 2020

