2411 adressen achterhaald van Amsterdamse afvaldumpers

Als je denkt: ik heb m’n zak geloosd en geen haan die er naar kraait, zou je nog weleens van een koude kermis kunnen thuiskomen. Waar je een boete op de deurmat vindt.

In een maand tijd hebben speciale toezichthouders in Amsterdam de adressen van 2411 mensen achterhaald die op een verkeerde manier hun afval hebben aangeboden. Het gaat in veel gevallen om mensen die afval naast de daarvoor bestemde ondergrondse containers hebben geplaatst.



Afvaldumpers

De gemeente voert nog een controle van de adressen uit, waarna mensen een boete kunnen krijgen van 95 euro. Zo’n 87 procent van de achterhaalde adressen leidt uiteindelijk tot een boete, zegt een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (SP, reiniging).

Dat er veel vuilnis wordt gedumpt, is volgens de woordvoerder niet per se omdat de container vol is. „In maar een heel klein percentage van de gevallen, minder dan 4 procent, zit de container waar het afval naast staat vol. Dus wat de reden dan wel is, blijft een mysterie”, laat de woordvoerder weten. Wethouder Ivens zegt zelf in Het Parool dat het waarschijnlijk „een kwestie van luiheid is”.

Afval op straat

Amsterdam wil met het nieuwe project, dat nu een maand bezig is, afval op straat tegengaan. De veertien ingeschakelde toezichthouders gaan samen met schoonmakers en vuilnismannen naar de plekken waar vaak vuilnis naast de containers ligt, op zoek naar gegevens. Tijdens die zoektocht heeft de gemeente ook een aantal gevallen van adresfraude ontdekt. Zo kwamen gevonden gegevens niet overeen met het adres van het huishouden dat in het basisregister van de gemeente staat.



Laurens Ivens had ervoor kunnen kiezen vaker afval op te halen, nu er meer huisvuil is omdat mensen meer thuis zijn.. #Amsterdam Maar hij kiest er liever voor om ambtenaren door uw afval te laten snuffelen en boetes uit te delen.. 🙄 https://t.co/6E4QVMJlOB https://t.co/JJaB1B69wC — Matthijs Pontier 💜🏴‍☠️ (@Matthijs85) July 24, 2020

Ivens is al langer klaar met alle afval buiten de bakken en liet eerder al weten dat hij actie zou ondernemen. Iets wat niet bij iedereen in goede aarde valt. „Hij had er ook voor kunnen kiezen om vaker afval op te halen, nu er meer huisvuil is omdat mensen meer thuis zijn”, schrijft Matthijs Pontier op Twitter.

Gemakzucht

Hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Robert Dur vindt dat de schuld niet alleen bij de Amsterdammers ligt, zo zei hij eerder tegen Het Parool. De econoom deed in Rotterdam en Heerlen onderzoek naar waarom mensen afval naast containers plaatsen en wat gemeenten tegen dat gedrag kunnen ondernemen. „De rode draad in de onderzoeken is gemakzucht”, zegt ook Dur, die er meteen aan toevoegt dat hij die gemakzucht niet per se veroordeelt. Sterker: hij heeft er begrip voor, helemaal in deze periode waarin iedereen nog meer thuiszit. „Als je klein woont en je grofvuil niet meteen kwijt kan, kijk je tegen de rommel aan. Dat wil niemand.”

Slecht en goed voorbeeld doen volgen

Dur weet eveneens uit eigen onderzoek dat wanneer afval minder vaak door de gemeente werd opgehaald, het bijplaatsen door burgers verdubbelde. „In een willekeurig deel van een Rotterdamse wijk werd een aantal maanden minder vaak door de gemeente schoongemaakt”, vertelt hij. Gevolg: er werd veel meer afval door burgers bijgeplaatst. Het zien van bijgeplaatst afval nodigt uit om soortgelijk gedrag te vertonen, ook als daarbij regels worden overtreden.

Het werk dus ook andersom: als de gemeente snel optreedt, ontstaat er een omgeving die uitstraalt dat het juist niet oké is om de regels te overtreden.

