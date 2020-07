Veehouderij ‘meest riskante menselijke activiteit’ voor pandemieën

Er bestaat een fundamenteel verband tussen pandemieën, zoals de huidige coronacrisis, en ons op dieren gebaseerde voedselsysteem. Dat stelt een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Volgens het Food & Pandemics Report, geschreven door ProVeg, is het houden van dieren in de industriële landbouw de meest riskante menselijke activiteit in relatie tot pandemieën. Het wereldwijde voedselsysteem moet volgens het rapport snel hervormd worden, om toekomstige pandemieën te voorkomen. Het rapport ontving steunreacties vanuit het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Ziektes springen makkelijk over van dier naar mens

Dr. Musonda Mumba, hoofd van de eenheid Terrestrische Ecosystemen van de UNEP, zei: „Het ProVeg rapport toont duidelijk de connectie aan tussen de industriële productie van dieren en het toegenomen risico op pandemieën. Nooit eerder bestonden er zo veel mogelijkheden voor pathogenen om van wilde en gehouden dieren over te springen op mensen.”

Onze voedselkeuzes en het voedselsysteem zijn de belangrijkste achterliggende oorzaken van ziekten die overgaan van dier op mens, zo beschrijft het rapport. Het coronavirus is een van deze ziektes.

Er zijn voor zo’n sprong van dier naar mens drie duidelijke manieren. Ten eerste door de vernietiging van de natuurlijke habitat van dieren en het verlies aan biodiversiteit. De veehouderij is hier een grote veroorzaker van. Daarnaast kan zowel het eten van wilde dieren en het eten van dieren uit de veehouderij zorgen voor het overspringen van ziektes.

Groot deel van nieuwe infectieziekten springt over

Ongeveer 75 procent van alle nieuwe infectieziekten is zoönotisch van aard. Dat betekent dat ze over kunnen springen van dier op mens. Onder meer SARS, MERS, Ebola, hondsdolheid en sommige vormen van de griep vallen hieronder. Deze ziektes zijn verantwoordelijk voor een geschatte 2,5 miljard ziektegevallen en 2,7 miljoen sterfgevallen wereldwijd, per jaar.

Zulke uitbraken zijn vaak te wijten aan wilde dieren, zoals ook waarschijnlijk met het coronavirus het geval is. In sommige gevallen gebeurt het echter dat de ziekte eerst op veedieren overspringt, voordat het mensen besmet. Hier was sprake van bij de vogelgriep en de varkensgriep.

Veel redenen om veehouderij tegen te gaan

Jens Tuider, International Director van ProVeg International en hoofdauteur van het rapport, stelt: „Er zijn zo veel verschillende redenen om weg te bewegen van het intensief houden van dieren. Om de klimaatcrisis aan te pakken, om het milieu te beschermen, om antibioticaresistentie te voorkomen, voor onze eigen gezondheid, en voor het welzijn van dieren. Maar het verkleinen van de kans op de volgende pandemie, die een nog verwoestender impact zou kunnen hebben dan COVID-19, is misschien wel de meest overtuigende reden van allemaal.” Tuider zegt dat de wetenschap duidelijk genoeg is over deze zaak, maar dat hij twijfelt of er wel genoeg politieke wil is.

