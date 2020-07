Taakstraf voor man die dodelijk ongeluk veroorzaakte na Pinkpop

Het OM wilde hem anderhalf jaar de bak in voor de aanrijding na Pinkpop, waar hij een groepje festivalgangers dat op de grond nog wat aan het napraten was, aanreed. En daarna doorreed. Maar Danny S. kreeg een taakstraf.

De 37-jarige Danny S. uit Heerlen die in 2018 na afloop van Pinkpop een groep mensen aanreed, is vandaag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor zes maanden. Door de aanrijding kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven, drie anderen belandden zwaargewond in het ziekenhuis en revalideren nog altijd.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden achttien maanden gevangenisstraf tegen de man geëist en een rijontzegging van vijf jaar. Anders dan het OM vindt de rechtbank niet dat de man onvoorzichtig of onoplettend heeft gereden. Wel had hij beter op de weg voor hem moeten letten en zijn snelheid moeten aanpassen. De rechtbank neemt het de man ook kwalijk dat hij na het ongeval is doorgereden en zodoende de slachtoffers in hulpeloze toestand heeft achtergelaten en zich niet om hen heeft bekommerd.

De zaak ‘kent alleen verliezers’, zei de rechter in Maastricht vanmiddag nog bij het voorlezen van het vonnis. „Het leven van de slachtoffers en nabestaanden is voorgoed veranderd, maar ook de man heeft dit ongeval niet gewild.”

De slachtoffers zaten op de Mensheggerweg, de weg voor een camping op het Pinkpopterrein, na te praten over hun bezoek aan het festival toen ze werden overreden door het bestelbusje waarin de Heerlenaar reed. De chauffeur reed door – in paniek, verklaarde hij – maar meldde zich vijf uur later bij de politie in Amsterdam.

Op dit moment vliegen er in de omgeving van het ongeval in #Landgraaf bij #Pinkpop een Nederlandse en Duitse politiehelikopter. Mogelijk zoektocht naar het witte busje. pic.twitter.com/MiloDbZEFt — Olav Spa (@olavvspaa) June 18, 2018

S. zegt dat hij de groep nooit heeft gezien, ook niet toen hij eerder al in tegengestelde richting over de weg reed. De Limburger was zelf ook op Pinkpop geweest, tot ongeveer middernacht, en hij had daar een paar pilsjes gedronken. Volgens de rechtbank was de bestuurder tijdens het ongeval echter niet onder invloed van alcohol of drugs. Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is hij in een waas naar huis gereden. Hij kan zich verder niets herinneren van wat er is gebeurd.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat de verdachte de groep niet zag omdat hij aan het appen of bellen was, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. S. zegt dat hij de toegangscode van zijn telefoon niet meer weet sinds het ongeluk, de politie heeft dus niet kunnen achterhalen of hij tijdens de dodelijke rit zijn telefoon gebruikte.

