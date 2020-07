Minder coronatesten dan vooraf gedacht, toch aantal opstartproblemen

De GGD’s in Nederland kampen met een aantal opstartproblemen omtrent de coronatesten. Dat blijkt uit inventarisatie van RTL Nieuws. Dit terwijl het aantal coronatesten dat wordt afgenomen, minder is dan vooraf verwacht.

De problemen die genoemd worden zijn onder andere dat de testen van sommige mensen kwijtraken, uitslagen door storingen niet kunnen worden gelezen of dat mensen heel lang moeten wachten op de uitslag van hun test.

RTL Nieuws interviewde een aantal mensen waarbij het mis ging. Zo vertelt Emilie over haar test, die zoek raakte. Ze hoort niets van de GGD. ,,Iedereen vroeg: ‘Heb je geen corona?’ Maar ik werd maar niet gebeld door de GGD, dus ik wist het niet. Na het weekend ben ik op maandag toch maar weer gaan werken, want mijn klachten waren weg. Ik ging zelf maar eens bellen en toen bleek dat mijn test verloren is gegaan.”

Aantal besmettingen lager dan verwacht

Sinds 1 juni kunnen alle mensen die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, een test laten doen bij de GGD. De test is volgens de GGD’s dus minder afgenomen dan verwacht. Er worden zo’n 10.000 testen per dag uitgevoerd en dat terwijl er 24.000 testen per dag kunnen worden afgenomen. Ook het aantal mensen dat daadwerkelijk corona heeft, is lager dan men van tevoren had gedacht. Van iedere honderd geteste personen, heeft slechts één persoon daadwerkelijk corona.

