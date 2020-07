Meekijken met pandajong Ouwehands voor 1 euro per uur

Live meekijken naar de vertederende beelden van het opgroeiende pandajong in Ouwehands Dierenpark? Dat kan nu en je helpt er de panda’s in de wereld ook nog een beetje mee.

Het meekijken op een stream is namelijk niet gratis. Voor 1 euro mag je een uur naar de beelden uit het kraamhol staren. De donatie komt ten goede aan het in stand houden van de zwaar bedreigde reuzenpanda.

Al een echt pandajong

Het reuzenpandajong dat op 1 mei 2020 ter wereld kwam groeit hard. Inmiddels is het ‘een echte kleine panda’ geworden met kenmerkende zwartwitte vacht. De komende maanden zal het moeten leren lopen en moeder Wu Wen leren volgen.

Naar verwachting zal het jong na de zomer voor het eerst buiten het kraamhol in Ouwehands Dierenpark te zien zijn voor bezoekers. Tot die tijd zijn de vertederende beelden uit het kraamhol live te volgen. De livestreambeelden zijn dagelijks beschikbaar tussen 10.00 uur en 21.00 uur.

In stand houden van de panda’s

De donaties om de beelden te bekijken dragen bij aan de intensieve verzorging van de panda’s, wetenschappelijk onderzoek, het fokprogramma en natuurbescherming met als hoofddoel het in stand houden van deze unieke diersoort.

Stem op je favoriete pandanaam

In augustus is het pandajong honderd dagen oud en zal het volgens Chinese traditie op dat moment een naam toegewezen krijgen. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete pandanaam. De potentiële namen zijn te vinden op de website van Ouwehands Dierenpark. Stemmen kan tot en met woensdag 5 augustus. De vijf Chinese namen waarop kan worden gestemd, zijn opgesteld in samenwerking met de Chinese Ambassade en de China Wildlife Conservation Association. De namen zijn genderneutraal en hebben allemaal een betekenis met een linkje naar Nederland.

De livestream van Ouwehands Dierenpark in Rhenen vind je hier.

Lees ook: Veel bezoekers dankzij parende panda’s in Ouwehands

Lees ook: Hoera! Pandaatje geboren in Ouwehands Dierenpark

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.