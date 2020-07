Boerenblokkade in Zaandam opgeheven, A7 bij Heerenveen geblokkeerd

Een groep boeren heeft de afgelopen dagen actiegevoerd, zo ook vandaag. Een groep Noord-Hollandse boeren blokkeerde urenlang de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Zij vertrokken rond 15.30 uur. Bij Heerenveen werd daarna echter de A7 geblokkeerd.

Aad Baltus van Boeren in Actie is tevreden over het verloop van de actie en zegt dat die rustig is verlopen. „Natuurlijk waren ze niet blij met ons, maar we hebben wel een kopje koffie gekregen. Dat is altijd goed natuurlijk.” Hij hoopt dat de directie woord houdt en sluit nieuwe acties niet uit.

Tegengehouden door de politie

De boeren trokken aan het begin van de middag met drie groepen richting het distributiecentrum. Twee werden onderweg tegengehouden door de politie, de derde groep wist de poort wel te bereiken. Daarop mochten de overige twee groepen ook doorrijden en zich bij hen voegen, aldus Baltus. Uiteindelijk waren ongeveer 30 tot 35 landbouwvoertuigen bij de toegangspoort.

Baltus zei eerder vandaag: „Het gaat ons om het afgeven van het signaal. De maat is vol. We willen Albert Heijn niet financieel raken, maar met hen in gesprek over eerlijke prijzen voor onze producten.”

Meer acties van boze boeren

Ook gisteren waren er verspreid over het hele land acties van boze boeren, mede vanuit Noord-Holland. Ongeveer 30 tot 35 tractoren reden toen onder begeleiding van de politie naar Amsterdam. Na een rondje door de stad verlieten ze de hoofdstad weer.

Ongeveer tweehonderd boeren voeren vanavond met hun tractoren en andere landbouwvoertuigen actie bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo in Gelderland. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerder verliep de actie rustig.

Boeren blokkeerden A7 bij Heerenveen

Doordat boeren met trekkers op de A7 bij het knooppunt bij Heerenveen actievoeren is de weg richting Groningen geblokkeerd. Dat meldt Rijkswaterstaat. Ook op de A32 bij hetzelfde knooppunt staan boeren met tractoren. Richting Leeuwarden is slechts een rijstrook vrij.

De boeren protesteren evenals afgelopen dagen onder meer tegen het veevoerbeleid van minister Carola Schouten (Landbouw).

