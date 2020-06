‘Vrouwen kunnen goed onderhandelen, maar vooral voor anderen’

Tijdens de coronacrisis hoor je van alles om je heen over bevroren salarissen, ingehouden vakantiegelden en ontslagen. Maar dat betekent niet dat je niet mag onderhandelen. Over je nieuwe contract. Het startsalaris bij een nieuwe werkgever. Promotie binnen je huidige team. En dan zijn er nog de bedrijven die nu juist beter draaien. Daar mag je wat van terugverwachten. Maar hoe bereid je dit soort onderhandelingsgesprekken goed voor en wat zijn de do’s en don’ts?

Om daar antwoord op te krijgen, spraken Tessa en Sharon van de WorkJuice Podcast met Merel van der Wouden. Merel is onderhandelcoach en helpt met name vrouwen om meer uit hun onderhandelingen te halen.

Waarom ben jij de expert aan wie we dit moeten vragen?

„Ten eerste heeft het er bij mij altijd al ingezeten. Ik zie weinig beren op de weg en altijd kansen en mogelijkheden. Als klein meisje ging ik al in onderhandeling met m’n ouders over van alles. Ik ben later rechten gaan studeren en vervolgens voor mijn werk naar Toronto verhuisd. Toen ben ik echt gaan nadenken over mijn salaris. Wat verdien ik in Nederland en wat moet ik hier dan krijgen? Wat betaal ik aan verzekeringen en andere vaste kosten? Ik heb veel onderzoek gedaan en zo mijn eigen methode weten te ontwikkelen, die ik in mijn vier jaar in de consultancy altijd succesvol gebruikte. Ook kreeg ik vaak de vraag van vrienden om hen te helpen bij hun onderhandelingen. Op den duur wilde ik voor mezelf beginnen en heb ik een businesscoach in de hand genomen om te ontdekken wat ik zou kunnen doen. Daar kwam inderdaad onderhandelen uit, in combinatie met het versterken van de positie van vrouwen.”

Hoe bereid je een onderhandelingsgesprek voor?

„Die voorbereiding is het allerbelangrijkste van je gesprek. Een belangrijk deel daarvan is je mindset. Als je er negatief in staat, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je het bedrag dat je wil niet zal krijgen, is de kans dat je een salarisverhoging krijgt laag. Ik werk dus eerst aan die mindset: besef wat jij in waarde toevoegt. Je moet in ieder geval bereid zijn om te willen onderhandelen. Verder moet je weten wat je wil, wat je kwaliteiten zijn en wat je waard bent op de markt. Zo ben ik fan van de website PayScale om te onderzoeken wat iemands marktwaarde is.”

Kunnen vrouwen minder goed onderhandelen?

„Uit onderzoek blijkt dat vrouwen heel goed kunnen onderhandelen als ze dat voor anderen doen. Doordat ze bijvoorbeeld heel empathisch zijn en zich goed in de ander kunnen inleven. Als ze voor zichzelf moeten onderhandelen, zijn ze weer wat minder goed. Maar dat vrouwen vaker als bitchy worden gezien en minder vaak een ‘ja’ krijgen omdát ze vrouw zijn, helpt ook niet mee.”

Hoe vraag je om meer salaris?

„Je moet altijd een gesprek aanvragen als jij denkt dat je gegroeid bent en denkt dat je minder betaald krijgt dan je waard bent. Er zijn geen regels op dit gebied. Een bedrijf kan zeggen ‘we doen het alleen in december’, maar dan alsnog kun je aandringen op een gesprek.”

Beluister het hele interview in de WorkJuice Podcast op Spotify of iTunes.

Lees ook: 7 verrassende signalen die erop wijzen dat je stress hebt

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.