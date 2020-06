Corona-app in Duitsland online: hoe ver is Nederland met de ontwikkeling?

Dinsdag is de Duitse corona-app online gekomen. Hoe werkt het en is het een goed voorbeeld voor een Nederlandse app?

In Nederland is er nog altijd geen corona-app. Hoewel de Nederlandse overheid een appathon organiseerde, bleken alle initiatieven niet goed genoeg om in te voeren in ons land. In Duitsland is men een stuk sneller. Daar is sinds vandaag een nieuwe app online gekomen.

De corona-app in Duitsland

Een corona-app is niets nieuws. In verschillende landen is er al een soort gelijke app gelanceerd. Toch werkt de Duitse variant anders. Terwijl apps in landen als China, Zuid-Korea en Israël gebruikmaken van tracing-apps die de exacte locaties opslaan, doet de app in Duitsland dat niet. De app ziet volgens de Duitse regering alleen wanneer iemand een langere tijd in aanraking is gekomen met iemand die corona heeft.

Vragen rond Privacy

Een groot vraagstuk rond de corona-app is de privacy. De Duitse overheid claimt deze te waarborgen. Om dat mogelijk te maken sturen Duitse testlaboratoria een QR-code naar besmette personen. Pas als de gebruiker die scant, stuurt de telefoon gegevens terug. Dit gebeurt anoniem. Hierna krijgen ze het advies om een dokter te bezoeken of zichzelf te laten testen.

In Noorwegen ging het afgelopen week mis met de app. Daar stopt het nadat de privacy waakhond kritiek had op de Noorse versie. Het verzamelen van privacygevoelige gegevens weegt volgens de instantie niet op tegen de bezwaren, nu er nauwelijks besmettingen zijn. Als gevolg daarvan heeft de Noorse overheid besloten om alle gegevens te wissen.

Is een app effectief?

De effectiviteit van de corona-app hangt af van het aantal mensen dat het gaat gebruiken. In Duitsland is de app op vrijwillige basis. Ook bij een Nederlandse app is het de bedoeling dat niemand verplicht wordt om het te gebruiken. Wil het echt succes hebben, dan moet 60 procent van de inwoners het gebruiken. Toch lijkt dat een utopie. In landen als Oostenrijk en Singapore hebben slechts 3 tot 16 procent van de bevolking het programma op hun telefoon gedownload. Het lijkt dan ook gedoemd om te mislukken. Een derde van de Nederlanders liet al weten de app niet te willen gebruiken. In totaal zijn er nu meer dan 20 landen met een speciale corona-app.

De situatie in Nederland

De Nederlandse corona-app is nog steeds in ontwikkeling. In tegenstelling tot Duitsland maakt deze gebruik van de bluetooth technologie van Apple en Google. Deze moet voor de zomervakantie klaar zijn. Deze app moet samen kunnen werken met corona-apps uit andere landen. Hierdoor moeten een aantal technische specificaties hetzelfde zijn. Aan de proef doen naast Nederland ook Duitsland, Ierland en Polen mee.

