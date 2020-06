Onweer en flinke hagelstenen in het noorden van Nederland

In Groningen, Drenthe en Overijssel is het zaterdag een aantal uren zwaar weer geweest. Het was in Groningen korte tijd code oranje, er was hagel, er kwamen zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voor en er viel veel neerslag (waaronder flinke hagelstenen) in korte tijd.

Code oranje betekent grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Aan het begin van de avond werd dat veranderd in code geel, net als in Drenthe en Overijssel en enige tijd later in ‘normaal’, code groen.

Rondgang op de socials

Op social media waren zaterdag foto’s te zien van dikke hagelstenen in het noorden van het land, sommige ruim drie centimeter groot. Ook is te zien hoe hard deze stenen naar beneden vallen.

Hagel, regen onweer in Ganzedijk. pic.twitter.com/v0LOXwp5R1 — Leo de Raad (@DeRaadOldambt) June 27, 2020

Bij Finsterwolde pakte ik deze supercell.#Gewitter @Stormchaser bleek 2 km van me af te staan. Aangekomen was het #Hagel (4cm) rapen. Bij #Veendam trof aardig wat schade aan, langs de N-33 lagen rijen met bomen om, ook in centrum (Downburst) @helgavanleur @Weerplaza @RTLnieuws pic.twitter.com/xuNdyxAfPr — Dutch severe weather (@NielsTingen) June 27, 2020

Het onweer volgt na de eerste echte hittedagen van dit jaar. Afgelopen week werd er voor het eerst een officiële tropische dag gemeld. Het kwik steeg op 26 juni tot 32,3 graden Celsius.

