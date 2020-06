Zorgen in de VS over groei aantal nieuwe coronabesmettingen

Hoewel het aantal doden per dag als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten niet meer zo hoog ligt als een paar weken terug, zijn er in het land veel zorgen. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt de laatste dagen weer hard in Amerika.

Steeds worden er meer dan 25.000 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Dat was niet meer voorgekomen sinds 2 mei. Door velen wordt deze stijging toegeschreven aan Memorial Day, eind mei, zo bericht onder andere NU.nl. Daarbij wordt er gevreesd dat de aantallen hard zullen blijven oplopen als het gevolg van de vele protesten en demonstraties in het land. Deze protesten hebben in alle vijftig staten gevonden.

Besmettingsrecords

In staten als Florida, Alabama en South Carolina zijn er nu dag op dag besmettingsrecords. Ook Arizona, Nevada en Louisiana scoren de laatste dagen relatief hoog, terwijl er in Oklahoma en Alaska na weken zonder nieuwe besmettingen weer nieuwe gevallen zijn geconstateerd.

Guys, Florida nearly DOUBLED its previous all-time high case load for one day yesterday. 🚨 pic.twitter.com/Wqg9VyEeU9 — Matt Rogers 🎙️ (@Politidope) June 14, 2020

Het aantal toenames valt deels toe te schrijven aan het feit dat Amerika de testcapacitiet heeft uitgebreid. Dat de testcapaciteit is uitgebreid is echter geen sluitende verklaring voor het snel aantal groeiende ziekenhuisopnames. Op dat gebied scoren Texas, Utah, Arkansas en North Carolina de laatste dagen hoger dan in elke andere fase van de pandemie tot dusver. Dit leidt ertoe dat enkele staten niet heel ver meer afzitten van de maximale ziekenhuiscapaciteit.

Impuls economie

Toch lijken staten niet van plan om hun voornemens aangaande de geplande versoepelingen uit te stellen. Velen pogen met de versoepelingen de zwaar getroffen economie een eerste impuls te geven. Artsen maken zich zorgen over de kans op een tweede golf. Ze benadrukken dat de mensen zelf zoveel mogelijk afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen.

