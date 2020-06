‘Nationale slaagdag’, de vlag mag nu officieel uit

Veel leerlingen wisten het stiekem al wel, maar nu is het officieel: de vlag mag uit. Vandaag, 4 juni, is uitgeroepen tot nationale slaagdag.

„Vannacht vond ik toch nog wel even spannend”, geeft examenkandidaat Marijke (15) uit het Friese Arum toe. Ondanks dat ze er goed voor stond met 1 vijf en verder alleen maar voldoendes, kon ze amper slapen. „Je weet het nooit zeker. Het was nog niet officieel.”

Haar mentor, van het csg Bogerman in Sneek, had tegen de leerlingen gezegd dat hij iedereen om 09.00 uur zou bellen. „Dus ik had de vaste telefoon en mijn mobiel meegenomen naar boven.” Maar in plaats van dat hij belde, stond hij als verrassing voor de deur. „Met alcoholvrije champagne, zelfgemaakte taart én het ondertekende contract.” Ze is nu officieel geslaagd voor vmbo-kader, met de specialisatie horeca, bakkerij en recreatie. „Ik ben heel opgelucht en blij nu.”

Vlag kan uit, ‘geweldige prestatie’

De nationale slaagdag hebben scholieren te danken aan het LAKS, die ervoor pleitte er een officiële dag van te maken. Zodat leerlingen toch een feestelijk examengevoel krijgen en „de schooltijd met voldoening kan worden afgesloten”, zegt voorzitter Pieter Lossie.

Onderwijsminister Arie Slob feliciteert alle geslaagden op Twitter. „Felicitaties voor alle geslaagden. In een hele moeilijke tijd hebben zij een geweldige prestatie geleverd.”

De vlag kan uit vandaag. Felicitaties voor alle geslaagden. In een hele moeilijke tijd hebben zij een geweldige prestatie geleverd. Op een later moment volgen nog de leerlingen die staatsexamen doen. #nationaleslaagdag pic.twitter.com/naC2hPZUGI — Arie Slob (@arieslob) June 4, 2020

Koningspaar: ‘Hele rare afronding’

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben alle geslaagde examenkandidaten gefeliciteerd. Het koningspaar deelde op social media een videoboodschap waarin ze de bijzondere examenlichting toespreken.

„Het is natuurlijk een hele rare afronding van jullie middelbare schooltijd”, zei de koningin. „Geen feestjes, geen reizen met vrienden, écht kunnen vieren dat jullie diploma is gehaald.”

De koning vult haar daarna aan: „Desalniettemin, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma. Jullie zijn natuurlijk van een bijzonder jaar, het coronajaar, dat nemen ze je ook niet meer af. Geniet ervan, en veel succes met studie, werk of wat je hierna ook gaat doen.”

Marijke wil na de zomervakantie beginnen aan de opleiding melkveehouderij in Leeuwarden. „Een eigen melkveehouderij is mijn droom”, zegt ze. Haar opa was boer, en ook haar vader werkt op een boerderij. „Het zit toch een beetje in mijn bloed.”

Maar nu eerst tijd voor een feestje. Hoe ze het gaat vieren? „Familie komt langs en misschien gaan we nog wat doen met de klas.” Alhoewel ze nog wel even moeten kijken „of het niet te druk wordt”, want het lijkt erop dat iedereen is geslaagd.

