Geheime getuige: ‘Thijs H. wilde mensen aan een mes te rijgen’

Er is een nieuwe getuige in de zaak tegen Thijs H, die wordt verdacht van drie moorden. Het Openbaar Ministerie zegt dat H. drie keer doodde met een vooropgezet plan.

De geheime getuige heeft verklaard dat H. in een café heeft gezegd dat hij „wel eens wilde weten hoe het was om iemand aan een mes te rijgen”. H. (28) daarentegen zegt dat hij het café in Den Haag niet kent en dat hij daar nooit is geweest.

Veel geweld

Het OM acht nu bewezen dat H. zich schuldig heeft gemaakt aan drie moorden. H. heeft eerder al bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden onverhoeds aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Rol van de ouders van H.

Het OM uitte vanmorgen felle kritiek op de houding en het gedrag van de ouders van H. De man had een studentenkamer in Den Haag, maar ten tijde van de moorden in Limburg verbleef hij in het huis van zijn ouders in Brunssum. Hij verliet de woning om ongeveer 10.15 uur en kwam om 13.30 uur weer terug, met bloedspatten op zijn kleding en geestelijk verward. Het OM wijst erop dat toen al bekend was dat er twee ernstige misdrijven op de heide hadden plaatsgevonden. Ook was de moord in Den Haag, drie dagen eerder, ruimschoots landelijk nieuws geweest.

Het moet de ouders, meent het OM, „op zijn minst door het hoofd zijn geschoten dat hun zoon er iets mee te maken had”. Zij hebben niets gemeld. „Integendeel”, zei de officier van justitie, „ze wassen zijn kleding en het mes”.

Het OM wees er ook op dat H.’s ouders naar Den Haag zijn gereden, op het moment dat H. in ggz-instelling Mondriaan was opgenomen, en daar zijn studio hebben opgeruimd. „Een vreemde actie”, vindt het OM. De ouders namen een vuilniszak mee naar Limburg. In de studio had nog geen onderzoek door forensisch specialisten plaatsgevonden. Volgens het OM hebben de ouders met het opruimen „het sporenbeeld verstoord”.

Psychotisch

Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een eis. Volgens gedragskundigen van het Pieter Baan Centrum is H. volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij ernstig psychotisch was toen hij de moorden pleegde. Ze adviseren de rechtbank H. tbs met dwangverpleging op te leggen.

In het Pieter Baan Centrum legde #ThijsH meer gedetailleerde verklaringen af, en zei hij dat hij al vanaf de zomer van 2018 last had van waanideeën en dat hij dat al die tijd verborgen had gehouden, zegt de OvJ. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) June 30, 2020

Het OM heeft bij herhaling twijfels geuit over de conclusie dat hij psychotisch zou zijn geweest. Volgens justitie wist H. wat hij deed. Dat heeft hij zelf verklaard, aldus het OM.

Gruwelijke details

In de aanloop naar de vaststelling besprak de officier van justitie uitvoerig de gruwelijke details van de drie afzonderlijke moorden. De drie slachtoffers zijn vermoedelijk onverhoeds aangevallen en vele malen gestoken en gesneden. De hond van de 68-jarige man had een steekwond in de keel. Mogelijk heeft het dier geprobeerd zijn baasje te beschermen. „Het heeft niet mogen baten”, zei de officier. Het slachtoffer heeft zich verweerd door H. met de hondenriem te slaan. H. had een koptelefoon op en luisterde naar metal toen hij op de Brunssummerheide was.

