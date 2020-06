Geen gependel naar kantoor: wat deden we met die extra vrije tijd?

Sinds half maart werkten veel werknemers maandenlang verplicht thuis, en velen zijn sindsdien niet meer op kantoor geweest. Misschien geldt dat voor jou nog steeds. Hoe vulden we de extra tijd die we hadden – reizen was er tenslotte niet meer bij – eigenlijk in?

Een hele aanpassing was het (zeker als je de kinderen ook nog thuis had zitten), maar voor velen ook een opluchting om van het dagelijkse woon-werkverkeer verlost te zijn. Geen files, geen frustraties op de weg, geen treinen die te laat of te vol zijn of plotseling niet rijden… Uit bed stappen, laptop aan en werken maar!

De vraag ‘wat deed thuiswerkend Nederland met de extra vrije tijd?’ stelde uitzendbureau Walters People aan ruim 5.200 werknemers uit 24 landen, waaronder ook Nederlandse professionals. De volgende tijdbestedingen kwamen naar voren.

1. Overwerken

38 procent van de Nederlandse thuiswerkers gebruikten de uren die ze normaal gesproken onderweg zijn om extra te werken. Daarmee ligt Nederland licht boven het internationale gemiddelde van 35 procent. Koploper is Zuid-Afrika, waar bijna de helft van de werknemers extra uren maakten.

2. Huishouden

Heel keurig, heel braaf, heel netjes: 34 procent van de Nederlanders gebruikten de vrijgekomen tijd om huishoudelijke taken op te pakken. Denk aan de lenteschoonmaak of het klaarmaken van het terras en de tuin voor de zomer. Natuurlijk was er in het dagelijkse huishouden ook gewoon meer te doen doordat iedereen de hele dag thuis was. Daarnaast sloeg heel Holland ook aan het bakken, waardoor ingrediënten zoals bloem en gist wekenlang niet meer in de supermarkten verkrijgbaar waren.

3. Extra slaap

Later opstaan ’s ochtends bleek voor velen meer dan welkom: 33 procent van de Nederlanders koos ervoor om wat langer in bed te blijven liggen. Dit deden we net iets minder vaak dan het internationaal gemiddelde, dat op 38 procent ligt.

4. Sporten

Sportscholen bleven dicht en door al dat koken en bakken vlogen de coronakilo’s er bij velen aan. Sportscholen gaven hun leden een online alternatief, sommige mensen bestelden fitnessapparatuur op internet en anderen gingen joggen of fietsen. Toch ruilden relatief weinig Nederlanders hun reistijd in voor wat extra beweging. Werknemers in Ierland en Nieuw-Zeeland waren het sportiefst.

5. Family-time

Een koffietje onderweg naar kantoor, een snelle boterham achter je bureau, de dagelijkse avondsprint van kinderen ophalen, eten, bad en bed… Het gehaast viel ineens weg. Ruim één op de vijf Nederlanders bracht dan ook meer vrije tijd door met hun familie. Gezinnen genoten van rustige ochtenden en namen de tijd om gezellig samen te ontbijten aan tafel. Gezelschapsspelletjes werden afgestoft en boeken uit de kast getrokken. Maar ook de fiets bleef niet stil staan. Landweggetjes en wandelpaden die we nooit eerder hadden opgemerkt: we ontdekten massaal onze eigen buurt. Daar had het mooie weer uiteraard ook invloed op.

En lang leve de technologie: e-borrels met vrienden, facetimen met opa’s en oma’s, vloggende ouderen in het bejaardentehuis… wie nog niet vertrouwd was met deze vorm van communiceren, is het nu wél. Videogesprekken waren een mooi alternatief dat het gemis van onze geliefden draaglijker maakte.

6. Media

TV kijken, series verslinden op Netflix, muziek en podcasts beluisteren, sociale media… 13 procent van de thuiswerkers had meer tijd voor entertainment. Daarnaast hielden we het coronanieuws nauwlettend in de gaten via de verschillende liveblogs.

7. Hobby’s

Tot slot stortte 9 procent van de Nederlanders zich dankbaar op hun hobby, wat overeenkomt met het internationaal gemiddelde. Landen als China, Japan, Duitsland en Indonesië waren koplopers in deze vorm van tijdbesteding.

Positieve impact op mentale gezondheid

De extra vrije tijd door het verplicht thuiswerken heeft een positieve impact gehad op het welzijn en de mentale gezondheid van de meeste Nederlandse professionals. 62 procent van hen geeft aan beter in zijn vel te zitten tijdens het thuiswerken. En dat blijkt naar meer te smaken, want 82 procent van de ondervraagde professionals verwacht dat hun werkgever in de toekomst meer flexibiliteit zal bieden om thuis te werken.

Toch waren er ook thuiswerkers met meer lichamelijke klachten. Wat je daar tegen kunt doen lees je hier.

