Donorregistratie: ‘​De deadline komt in zicht’

De nieuwe Donorwet gaat 1 juli officieel in. Vorige week bleek uit een ​CBS-rapport dat 51 procent van de Nederlanders zich nog niet heeft geregistreerd. Nierpatiënt Fabian Cornelissen (40) roept samen met de Nierstichting op tot actie.

Deze week vraagt de Nierstichting aandacht voor alle patiënten die op een wachtlijst staan voor een donororgaan. Daarbij roepen patiënten op om een keuze over orgaandonatie niet uit te stellen. Fabian Cornelissen woont in Amstelveen en is ruim zestien jaar nierpatiënt. ​„Voordat ik ziek werd, was ik kerngezond. Ik sportte veel en werkte bij de politie. Van de een op de andere dag werd ik ziek. Ik bleek een nierziekte te hebben en dat heeft consequenties voor de rest van mijn leven.”

Cornelissen moest per direct aan de dialyse en onderging twee keer een transplantatie die mislukte. Hierdoor is hij nog steeds gebonden aan dialyseren. „Dat betekent drie keer per week naar het ziekenhuis om vier uur per behandeling bloed te spoelen. Dat heb ik tien jaar volgehouden. Nu dialyseer ik thuis.”

Uitstel door coronavirus

Door de komst van het coronavirus krijgen Nederlanders twee maanden langer de tijd om een besluit te nemen over orgaandonatie. Veel transplantaties zijn door het virus uitgesteld. Dat maakt de situatie voor patiënten die wachten op een orgaan nog uitzichtlozer. Uit cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) blijkt dat de coronacrisis de grootste impact heeft gehad op het niertransplantatie-programma. De wachtlijst is gestegen met 11 procent. Het aantal getransplanteerde organen is met 7 procent gedaald.

Donorwet

Cornelissen maakt zich hard voor de donorwet en roept mensen op om zich te registreren. ​„We zitten veel op het internet dus registratie is zo gepiept. Welke keuze iemand maakt, mag ieder voor zich weten. Het gaat er om dat je het invult.” Cornelissen duidt daarmee op het feit dat veel mensen niet de moeite nemen om vast te leggen of zij wel of geen donor willen zijn. „Mensen zijn geneigd om dingen uit te stellen. Dat zie ik ook als mijn eigen belastingaangifte moet doen. Daarnaast spelen angst en onwetendheid een belangrijk rol.”

Regie behouden

Het donorschap lijkt voor veel mensen toch een ver-van-mijn-bed-show en dat snapt Cornelissen goed. „Ik doe mee aan deze campagne om mensen bewust te maken van orgaandonatie, niet om ze ergens toe te verplichten.”

Tot slot zegt hij: „​In het leven is het belangrijk dat je de regie in eigen hand houdt. Pak de regie! De deadline komt in zicht. De keuze is aan jou, als je maar iets invult. Wellicht willen sommige mensen iets goeds doen voor de mensheid, dan is dit een mooie kans.” De nieuwe Donorwet regelt dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij geen andere keuze vastleggen, in​ het Donorregister worden opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

