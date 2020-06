Verdeelde reacties moslimgemeenschap op rapport over beïnvloeding

De moslimgemeenschap reageert gemengd op het donderdag verschenen rapport over buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse moskeeën, moskeescholen en andere islamitische organisaties.

De Kamercommissie onder leiding van CDA-Kamerlid Michel Rog concludeert dat een aantal instellingen wordt bekostigd en aangestuurd vanuit de Golfstaten en Turkije. Daardoor zouden antidemocratische ideeën vat krijgen op Nederlandse moslims.

Zojuist heb ik namens de ondervragingscommissie #pocob ons rapport (on)zichtbare invloed aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. https://t.co/zVhTbn0WLa — Michel Rog (@michelrog) June 25, 2020

In de hoek gezet

Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap delen het gevoel dat Nederlandse moslims tijdens het uitvoeren van dit onderzoek in een hoek zijn gezet en verdacht zijn gemaakt. Maar de meningen verschillen over de getrokken conclusies, bijvoorbeeld over de mogelijke invloed die uitgaat van financiering uit Golfstaten en Turkije.

Said Bouharrou van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) herkent zich in deze conclusie, in tegenstelling tot hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee in Amsterdam en Mohamed Bouimj van Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond.

Openbaar maken

Bouharrou denkt dat islamitische organisaties nog veel kunnen doen om te voorkomen dat zij worden beïnvloed door buitenlandse financiers. Zo bepleit hij dat de organisaties openbaar maken welke doelen ze nastreven en onder welke voorwaarden ze bereid zijn financiering te ontvangen.

Dan kunnen ze ter verantwoording worden geroepen als ze zich daar niet aan houden. Ook moeten leraren voor informeel islamonderwijs volgens de vicevoorzitter van de RMMN beter worden gescreend en kunnen de besturen van moskeeën professioneler.

Vanavond bij #Op1: Saïd #Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland bevestigde voor de parlementaire onderzoeksraad dat een groep orthodoxe moslims invloed uitoefent op Nederlandse moskeeën. Nu is een petitie tegen hem begonnen. Meer info: https://t.co/bHNy9t1A4F pic.twitter.com/SrQNTythky — Op1 (@op1npo) February 18, 2020

In twijfel

Hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee trekt het onderzoek van de commissie in twijfel. Bij de ondervraging had Elforkani de indruk dat het commissieleden aan achtergrondkennis over de islam ontbrak. Ook zegt de imam dat er in het rapport feitelijke onjuistheden staan over de bezittingen van de vastgoedbeheerder van zijn moskee.

En nu?

De Kamercommissie doet geen aanbevelingen voor wat er nu moet gebeuren, liet het eerder vandaag weten. Tijdens de verhoren deden burgemeesters, financieel deskundigen en onderzoekers verschillende suggesties waar de Tweede Kamer nu over moet debatteren, zegt de commissie.

Dit was een van de redenen waarom PVV-Kamerlid Mulder eind mei uit de commissie stapte. Hij vindt het een teken van zwakte dat de commissie zelf geen stelling neemt. Hij had bijvoorbeeld gewild dat er een verbod op Saudi-Arabisch godsdienstonderwijs aan kleine kinderen kwam.

Ook DENK had bedenkingen bij de commissie, omdat die volgens de partij eenzijdig was en alleen naar moskeeën keek. Maar de partij deed toch aan het hele onderzoek mee. Fractievoorzitter Azarkan wil wel ingrijpen bij beïnvloeding maar vindt het niet nodig om wetgeving te maken voor alle moskeeën. Gisteren wilde hij nog bij iets heel anders helpen.

