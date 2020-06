Aantal coronapatiënten intensive care loopt nu snel terug naar 100

Nog 116 patiënten met het coronavirus liggen op een intensive care. Dat zijn er 38 minder dan op dinsdag. Het is de grootste daling sinds 7 mei.

Alle ic-patiënten liggen in Nederland, niemand ligt meer in Duitsland, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zegt dat het aantal mensen dat op een ic wordt opgenomen, laag blijft. „Dat is verheugend en geeft ruimte voor andere zorg”.

Nog bijna 500 coronapatiënten op verpleegafdelingen

De intensivecareafdelingen behandelen 514 mensen met andere aandoeningen, 38 meer dan op dinsdag. Dat betekent dat er in totaal 630 mensen op een ic liggen. Onder normale omstandigheden behandelen intensivisten zo’n 800 tot 900 patiënten.

Op verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 496 coronapatiënten, twintig minder dan op dinsdag. Eerder vandaag meldde het RIVM 10 nieuwe coronadoden en 86 opgespoorde nieuwe coronabesmettingen.

100.000 doorverwijzingen naar ziekenhuizen

Huisartsen hebben vorige week meer dan 100.000 mensen doorverwezen naar een ziekenhuis of een kliniek. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal verwijzingen boven die grens uitgekomen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Doordat het aantal coronapatiënten snel toenam, met name in maart, moesten ziekenhuizen de reguliere zorg stilleggen. Operatiekamers en andere afdelingen werden omgebouwd tot ruimtes voor coronapatiënten. Artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen werden daar ingezet. In de afgelopen weken zijn ziekenhuizen bezig om de reguliere zorg weer op gang te krijgen. Volgens de NZa ligt het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen op 80 procent van het niveau voor de corona-uitbraak. Het aantal verwijzingen naar ggz-instellingen is gestegen tot 85 procent van „het verwachte aantal verwijzingen”.

743.000 doorverwijzingen minder

Huisartsen hebben door de uitbraak waarschijnlijk meer dan 743.000 verwijzingen minder naar een ziekenhuis gedaan, schat de NZa. Bovendien deden ze vermoedelijk 54.000 minder verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg. Het uitstellen van zorg zou in de komende tijd tot extra sterfgevallen kunnen leiden.

Op sommige terreinen worden nu meer mensen doorverwezen dan verwacht. Dat gebeurt onder meer bij dermatologie. Mogelijk zijn huisartsen de achterstanden van de afgelopen maanden aan het wegwerken.

