Nederlandse groene energie steeds voordeliger

Veel mensen willen wel groene energie, maar zijn bang dat ze de duurzame optie in hun portemonnee gaan voelen. Volgens een onderzoek van Independer valt dat tegenwoordig enorm mee.

De vergelijkingssite voerde onlangs een analyse uit over ruim tweehonderd energiecontracten. Sinds het begin van dit jaar daalden de prijzen van Hollands groene stroom aanmerkelijk harder dan die van Europese groene stroom en grijze stroom (opgewekt uit kolen of gas). Bijna alle energieprijzen zijn in het voorbije jaar gekelderd met gemiddeld zo’n 30 procent, maar groene energie van eigen bodem daalde nog even 10 procent meer.

Overstappers

Het gevolg is dat Independer een verdubbeling van het aantal contractaanvragen constateerde. „Het is fijn om te zien dat veel overstappers duurzaamheid belangrijk vinden”, zegt Joris Kerkhof, manager domein energie van Independer tegenover het Algemeen Dagblad. „Maar liefst een op de drie mensen die zoekt naar een nieuw energiecontract. Zij geven specifiek aan alleen contracten met duurzame stroom te willen vergelijken.”

„Toch zijn er nog steeds misverstanden over duurzame contracten”, stelt Kerhof. „Veel mensen die wij spreken denken dat duurzaam altijd duurder is. Ten onrechte. Een gezinshuishouden met een normaal gebruik betaalt voor een groene stroom gemiddeld nog geen 1,50 euro per maand meer dan voor grijs. Maar er zijn ook duurzame contracten waarbij de tarieven gelijk geprijsd of zelfs goedkoper zijn dan grijs.”

Groene energie vaak duurder

Dat de prijzen in de groene sector nu goedkoper zijn, is ook voor hoogleraar energiemarkten Machiel Mulder niet een-twee-drie te verklaren. „In principe is het zo dat er maar één prijs voor stroom is op de handelsmarkt, waar de energiemaatschappijen opereren. Groene stroom wordt vervolgens altijd iets duurder omdat er ook nog certificaten voor moeten worden ingekocht, de zogenoemde garanties van oorsprong. Het kan zijn dat maatschappijen de prijs omlaag brengen om klanten te trekken.”

In 2017 had 70 procent van de Nederlandse huishoudens groene energie. Verreweg het grootste deel daarvan is ‘gewoon’ grijze stroom, die dan met certificaties afgekocht wordt van buitenlandse instanties. Momenteel is 18 procent van de energie die in Nederland wordt opgewekt groen. Nederland heeft nog veel goed te maken op dat gebied vergeleken met andere EU-landen.

