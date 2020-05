Corona-opvang voor daklozen in Den Haag geopend met nul daklozen

Daklozen met corona in Den Haag kunnen vanaf vandaag in speciale opvang naast het ADO stadion terecht. Er is nog niemand.

Den Haag heeft vanaf vrijdag een speciale opvang voor dak- en thuislozen met het coronavirus. Die staat naast het stadion van ADO Den Haag. Er zijn alleen nog geen besmette daklozen om op te vangen. De locatie is ook beschikbaar voor daklozen met corona uit Leiden, Gouda en Delft, maar ook daar zijn die er niet.

Daklozen

Het coronadorp kan maximaal vijftig mensen opgevangen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang. Het dorp is een gezamenlijk initiatief van ADO en de organisatie Doneer een Dorp.

Initiatiefnemer daklozen opvang

De initiatiefnemer daarvan is Martijn van Rheenen, nu geslaagd ondernemer maar ooit zelf thuisloos. „We zijn geen stichting en ook geen bedrijf. We vragen geen geld. We doneren samen een dorp, omdat we de slagkracht hebben om het te doen. Ik kan me maar al te goed identificeren met deze mensen. Lag er ’s nachts wakker van: waar ga je heen als je naar huis moet, maar je geen huis hebt.”

De speciaal ontworpen hoofdaccommodatie biedt plek aan tien dak- en thuislozen en bestaat uit 31 units, waarvan zes slaap- /behandelzalen. Het modulaire bouwsysteem kan snel worden opgeschaald tot 40 individuele units, mocht het nodig zijn. De ruimte is opgedeeld in drie zones met drie aparte ingangen.

Samenwerking

De eerste zone is bestemd voor besmette patiënten terwijl in de tweede zone patiënten worden ondergebracht die nog getest moeten worden. Zij worden opgevangen in standalone units tot de uitslag binnen is. De derde zone is speciaal voor personeel (uiteraard niet-besmet) met aparte personeelsingang. Mochten de klachten van een van de positief geteste patiënten verergeren, dan zal deze op een COVID-verpleegafdeling van een verpleeghuis of ziekenhuis worden opgenomen. De gemeente Den Haag werkt samen met ADO Den Haag (faciliteiten), de Kessler Stichting (opvang en begeleiding), Stichting HWW (verpleging) en de GGD (medische zorg coördinatie en infectiedeskundigheid).

Het stadion van ADO Den Haag ligt op een bedrijventerrein naast knooppunt Prins Clausplein. Het wordt de komende maanden niet gebruikt omdat de eredivisie stilligt.

