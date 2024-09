Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Limiet van 3000 euro voor betalen met contant geld krijgt meerderheid in Tweede Kamer

De Tweede Kamer is dan toch tot overeenstemming gekomen: als het aan hen ligt, komt er een limiet van 3000 euro op het betalen met contant geld. Op dit moment geldt er nog geen limiet, NSC, BBB en PVV pleitten voor een limiet van 10.000 euro. Na kritiek van brancheorganisaties heeft de Kamer echter gekozen voor een lagere limiet van 3000 euro.

Oud-ministers Steven van Weyenberg (Financiën) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) besloten dat de limiet van 3000 euro er moest komen toen zij nog in het vorige kabinet zaten. Begin deze maand besloten drie van de vier coalitiepartijen dat de limiet omhoog bijgesteld moest worden, maar daar gaat de Kamer niet in mee.

Niet langer onbeperkt contant afrekenen

Op dit moment mag je, zoals gezegd, elk bedrag contant afrekenen. Wel moet de verkoper vanaf een bedrag van 10.000 euro cliëntencontrole doen, om witwassen tegen te gaan. Ministers Eelco Heinen (Financiën) en David van Weel (Justitie en Veiligheid) benadrukten dat het onverstandig zou zijn de limiet te verhogen. Dan zou Nederland soepeler regels kennen dan landen als België en Frankrijk en dat kan criminele netwerken juist hierheen lokken, waarschuwden de VVD’ers.

De indieners van het wijzigingsvoorstel kregen steun van alleen DENK, SGP, JA21 en FVD. Dat was niet genoeg voor een meerderheid. NSC stemde uiteindelijk wel in met het wetsvoorstel van de 3000 euro-limiet, PVV en BBB niet. De VVD was al langer uitgesproken voorstander.

