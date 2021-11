Muziekliefhebbers opgelet: stembus voor Top 2000 vandaag geopend

Favorieten klaar? Stemmen maar! Vanaf vandaag 11.30 uur is de stembus voor de 23e editie van de Top 2000 van NPO Radio 2 geopend. Muziekliefhebbers kunnen weer stemmen op wat zij de beste nummers aller tijden vinden.

Op vrijdag 3 december rond 16.45 uur zal de nummer 1 op de ‘lijst der lijsten’ bekend worden gemaakt.

Nummer een van de Top 2000

Het is ieder jaar weer één van de grootste radio- en muziekevenementen van ons land, met circa 10 miljoen kijkers en luisteraars. Het publiek mag door middel van te stemmen een top 2000 samenstellen met de beste nummers aller tijden. Vooral om plek nummer een is er ieder jaar weer veel te doen. Zo stond in de afgelopen twintig jaar het nummer Bohemian Rapsody van Queen maar liefst zestien keer op de eerste plek in de lijst. Vorig jaar werden ze voor het eerst in vijf jaar van de troon gestoten door de Nederlandse Danny Vera met Rollercoaster. De Britse rockgroep moest het toen doen met een tweede plaats in de lijst.

Suggesties voor het winnende nummer

Welk nummer er dit jaar met de eer vandoor gaat, kan dus nog wel eens een verrassing worden. Een rondje op Twitter, waar #top2000 vandaag trending is, geeft al een een idee van wat geliefde nummers. Zo zien we Nothing Rhymed van Gilbert O’Sullivan langskomen, Golden Earring wordt een paar keer genoemd met Radar Love en Hold Me Now, en ook No Rain van Blind Melon passeert de revue. Maar een ding is duidelijk: veel mensen hebben geen zin om wéér Bohemian Rapsody op die eerste plek te zien prijken.

Het startschot wordt vandaag om 11.30 uur gegeven door dj’s Emmely de Wilt, Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes. Vanaf dat moment kan het publiek tot en met vrijdag 3 december stemmen op hun favorieten. Luisteraars mogen minimaal 5 en maximaal 35 nummers aandragen via nporadio2.nl. Traditiegetrouw is de lijst vanaf eerste kerstdag rond middernacht te beluisteren. Op oudejaarsavond wordt de nummer 1 van de lijst gedraaid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb ze. Nu kan het grote schrappen en vervangen beginnen #Top2000 #eersteschets pic.twitter.com/2a5tfH0JPW — Figlio del diavolo 💛🖤 (@markdeligt) November 24, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #Top2000 komt er weer aan! Om dit jaar geen nummers te vergeten, schrijf ik in aanloop van de stemweek alle mogelijke kandidaten voor mijn stemlijst alvast op. Want voorbereiding is alles, je weet zelluf. Pakte ik alles in mijn leven maar zo georganiseerd aan. 🙄 😂 pic.twitter.com/RH4BNQlOTX — Djeekop de Dichter ★ (@djeekopdicht) November 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Radar Love" van #GoldenEarring. Toegegeven, het stond altijd hoog genoteerd in de #Top2000 en zal dit jaar ook hoog genoteerd zijn, maar ik zou graag zien dat het dit jaar op nummer één staat. #earringopeen — David Roberts / #earringopeen (@davrob1007) November 27, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

18 uur voor de start van de #Top2000 stemweek, hier is mijn definitieve stemlijst.

Ik blijf bij deze lijst, er verandert niets. Morgen zal ik de lijst in digitale vorm naar @NPORadio2 sturen. pic.twitter.com/GJN7tvUwM8 — David Roberts / #earringopeen (@davrob1007) November 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.