Hond valt meisje en man aan in huis in Terneuzen, meerdere kinderen geëvacueerd

Een meisje en een man zijn vanmiddag gewond geraakt door aan aanval van een hond. Voor het meisje moest een traumahelikopter worden opgeroepen. De hond viel de twee aan in een huis in het Zeeuwse Terneuzen.

Ook de man moest naar het ziekenhuis worden gebracht, meldt de politie. Omdat de hond na het bijtincident nog in het huis rondliep moesten andere kinderen op de bovenste verdieping van de woning met een ladder worden geëvacueerd.

Het bijtincident gebeurde zondagmiddag rond 15.45 uur in een huis aan de Anjerstraat in de Zeeuwse plaats. Het meisje, dat rond de 12 jaar oud zou zijn, raakte ernstig gewond. Hoe de man eraan toe is, is nog niet bekend.



#terneuzen #anjerpad: bij een bijtincident met een hond zijn een meisje en een man gewond geraakt. De hond zit momenteel nog in een woning. Voor het meisje is een traumahelikopter opgeroepen. Hondengeleiders van de politie gaan het dier uit de woning halen. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) March 21, 2021

Meer jonge kinderen

Volgens de politie was de hond na de aanval nog in de woning, waar op de bovenste verdieping nog meer jonge kinderen aanwezig waren. Zij zijn met behulp van een ladder uit de woning gered. Nadat iedereen geëvacueerd was, hebben hondengeleiders van de politie het dier uit het huis gehaald en afgevoerd.



Op de bovenste etage van de woning zijn nog jonge kinderen aanwezig. Die worden er mbv een ladder uitgehaald. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) March 21, 2021

Waarom de hond aanviel en wat er met het dier gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. De hond zou bij het huishouden horen.