‘Coronamaatregelen middelbare scholen moeten duidelijker’

De eerste scholen zijn weer open. De vakanties mogen voorbij zijn, het coronavirus hangt nog steeds in de lucht. En dat zorgt op middelbare scholen voor een hoop verwarring.

Volgens het CNV Onderwijs is het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk dezelfde coronamaatregelen nemen. „We zijn er beducht voor dat iedere school eigen veiligheidsbeleid gaat voeren. Dat geeft verwarring en gedoe”, zegt een woordvoerster van de bond.

Ventilatie, mondkapjes en afstand

Verwarring zou momenteel onder meer kunnen ontstaan over afstandsregels, mondkapjes en ventilatiemaatregelen. Diverse middelbare scholen in het land hebben op eigen initiatief besloten het dragen van mondkapjes verplicht te stellen. Ze zijn bang dat bestaande richtlijnen niet afdoende zijn.

CNV vindt dat het oordeel van deskundigen altijd leidend moet zijn. Als scholen al afwijken van de landelijke lijn, moet dat in goed overleg met het personeel, vindt de vakbond. De huidige regel is dat scholieren onderling geen afstand hoeven te houden. Wel moeten ze 1,5 meter afstand houden van hun docenten. Datzelfde geldt ook voor personeelsleden onderling.

‘Leerlingen onderling ook afstand’

Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde pleitte vandaag in een interview met het AD voor invoering van een nieuwe afstandsregel in het voortgezet onderwijs. Scholieren zouden wat hem betreft 1 meter bij elkaar vandaan moeten blijven.

Daarmee neemt Illy een standpunt in dat vooralsnog niet wordt gedeeld door het Outbreak Management Team (OMT), waar hij weleens als expert bij aanschuift. Het OMT is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet voor coronamaatregelen.

Mondkapjes op sommige scholen

Ook de VO-Raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt, is niet helemaal overtuigd van de huidige maatregelen. De raad wil dat het RIVM nogmaals bekijkt of die voldoende zijn. De VO-Raad wil vooral een oordeel over mondkapjes. „We zien dat enkele scholen mondkapjes invoeren en willen een zo eenduidig mogelijk beleid. Verschillen tussen scholen leiden tot verwarring’’, zei voorzitter Paul Rosenmöller daarover.

Of zo’n nieuwe beoordeling er komt, kon een woordvoerster van het RIVM nog niet zeggen. Een moeilijkheid is volgens haar dat wordt verzocht om duidelijkheid over de toegevoegde waarde van mondkapjes, terwijl de wetenschap daar volgens het instituut geen eenduidig antwoord op heeft.

Amstelveense school begint later

Een middelbare school in Amstelveen begint pas volgende week met de lessen in het nieuwe schooljaar, een week na het einde van de zomervakantie in de regio Noord. De schoolleiding van het Hermann Wesselink College maakt zich zorgen om de ventilatie in het gebouw en overlegt met de regionale GGD wat er nu moet gebeuren.

De lessen beginnen waarschijnlijk komende maandag, maar het is nog niet duidelijk hoe dit er precies uit gaat zijn. Deze week komen de leerlingen wel naar school, maar alleen voor kennismaking, voor het ophalen van hun boeken en het regelen van laptops.

Mondkapjesplicht op school

Leerlingen en medewerkers van een aantal middelbare scholen in Amsterdam en Amstelveen moeten vanaf deze week een mondkapje gaan dragen als ze door de gangen lopen. Volgens Het Parool gaat het om het Amsterdams Lyceum, het Hervormd Lyceum Zuid en het Amstelveense Keizer Karel College.

Het Amsterdams Lyceum heeft de nieuwe maatregel in een brief aangekondigd, aldus de krant. Tijdens de lessen hoeven de leraren en leerlingen geen mondkapje te dragen. Bij het wisselen van lokaal moeten leerlingen via de kortste route lopen, en contact met medeleerlingen zoveel mogelijk vermijden.

