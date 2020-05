Veel files richting de kust, Duitse dagjesmensen in Limburg

Het is een vrije dag en de zon schijnt flink. Dat zorgt voor flinke files richting de kust. Vooral in Zeeland en Noord-Holland is het druk.

Op het drukste moment stond er 70 kilometer file. Inmiddels is de filelengte weer afgenomen, meldt een woordvoerster van de ANWB.

‘Blijf thuis’ is de oproep

De Veiligheidsregio Zeeland vraagt mensen thuis te blijven. „Zoals verwacht zoeken mensen onze provincie weer op. Er zijn best nog rustige plekjes waar drukte vermeden kan worden en afstand bewaard kan worden. Gelet op te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om nu naar Zeeland te vertrekken”, meldt de Veiligheidsregio op Twitter.

In Zeeland waren vanwege de maatregelen rond het coronavirus al maatregelen genomen. De Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter in Vlissingen zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het ‘rondje boulevards’ in Vlissingen is een populaire route voor zowel gemotoriseerd verkeer als wandelaars en fietsers. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden gesloten omdat het te druk werd. Rond Pasen werden er ook al wegen afgesloten omdat het te druk werd.

De stranden in onze regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort) lopen vol. Verschillende toegangswegen naar de kust zijn inmiddels afgesloten. Het dringende advies om niet naar de stranden te komen. — VRK (@VRKennemerland) May 21, 2020

Vanochtend waren de gemeentelijke parkeerterreinen #Noordwijk helemaal vol. Het heeft geen zin meer om deze Hemelvaartsdag met de auto te komen. Blijf thuis. Voorkom teleurstelling. pic.twitter.com/USxDCZvQt1 — Gemeente Noordwijk (@NoordwijkZH) May 21, 2020

Zwemplassen Drenthe gesloten

Gemeenten in Drenthe hebben donderdag parkeerplaatsen bij zwemplassen gesloten omdat het te druk werd, zei een woordvoerder van Staatbosbeheer. Verder waren er bij hem geen meldingen binnengekomen over grote drukte in bossen, op de hei en in andere natuurgebieden. Ook Natuurmonumenten zei geen signalen te hebben van extreme drukte.

Coronaregels in het Duits

Ook in Limburg is het druk. Die drukte werd al verwacht, vanuit Duitsland komen elk jaar veel mensen naar Limburg om op koopjesjacht tegaan. Jongeren in roze hesjes met mondkapjes en handschoenen delen in Venlo flyers uit aan Duitse automobilisten. Daarop worden de oosterburen welkom geheten, maar ook verzocht zich aan de regels te houden. „Let op elkaar”, staat er. „Zo maken we samen een veilige binnenstad.”

Voor het overige was het in Venlo rond de middag gezellig druk, maar niet te druk. Iets dergelijks geldt ook voor het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond. Ook daar viel de drukte rond de middag nog mee. Beide steden hadden voor donderdag een grote toeloop van Duitsers verwacht, en een groot aantal maatregelen genomen om in te kunnen grijpen bij te grote drukte. Dat is vooralsnog niet nodig gebleken.

