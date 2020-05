Overzicht: wanneer zijn pretparken / dierentuinen weer open?

Attractieparken en dierentuinen zijn hard bezig met de voorbereiding op het openen van de poorten. Dit gaat gepaard met tal van coronamaatregelen uiteraard.

Een overzicht, voor zover bij Metro bekend.

De Efteling gaat over twee weken open. | Foto: ANP

Efteling

Het populaire attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel wil, in overleg met de veiligheidsregio’s, op 20 mei open. Een maximumaantal gasten wordt vastgesteld, een derde van de normale capaciteit. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen, zomaar ‘aan komen waaien’ is niet mogelijk. Groepjes van dezelfde huishoudens moeten anderhalve meter afstand houden van andere groepjes, die afstand geldt uiteraard ook voor wachtrijen. Het vakantiepark en het hotel moeten ook op 20 mei open. Voor die datum wordt er met ‘proefmensen’ getest.

Een autosafari maken in Beekse Bergen is toegestaan. | Foto: Safaripark Beekse Bergen

Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaat maandag 25 mei open voor publiek. Abonnementhouders en gasten op de vakantieparken zijn vanaf 15 mei al welkom in het dierenpark. Bezoekers kunnen alleen naar binnen na een online aanmelding. Om mensen te spreiden wordt er gewerkt per tijdslot, maar een maximumtijd aan je bezoek is er niet. Op de wandelsafari is een verplichte looprichting ingevoerd. Voederdemonstraties worden voorlopig niet gegeven, binnenverblijven als stallen zijn dicht.

AquaZoo in Leeuwarden. | Foto: AquZoo

AquaZoo

AquaZoo in Leeuwarden opent de deuren maandag al voor abonnementhouders. Een week later is ‘iedereen’ in de Friese dierentuin welkom. Ook hier geldt: alleen online kan een toegangsbewijs worden gekocht en je komt binnen op een vooraf bepaald tijdslot. Het voeren van de dieren kunnen we nog even niet bekijken en binnenverblijven en terrassen blijven dicht.

Walibi, bekend om zijn achtbanen. | Foto: ANP / Rick Nederstigt

Walibi

Walibi Holland in Biddinghuizen gaat op 25 mei open. Een opvallende coronamaatregel gaat over de wachtrijen: die bestaan niet meer. Bezoekers van het attractiepark met spectaculaire achtbanen nemen nu plaats in een virtuele wachtrij. In heel Walibi hangen bordjes met maatregelen over afstand houden en hygiëne, die strikt opgevolgd moeten worden. „Alleen zo zal Walibi Holland open blijven.”

Zuna en Kimani, de leeuwenwelpen die vorig jaar in Wildlands werden geboren. | Foto: ANP / Vincent Jannink

Wildlands

Wildlands in Emmen gaat op 25 mei open. Het dierenpark heeft tot nu toe alleen bekendgemaakt dat online reserveren binnenkort mogelijk is (dat wordt verplicht). Wildlands denkt de verkoop op 16 mei in te kunnen laten gaan.

Attractie Splash in Duinrell. | Foto: ANP / Koen van Weel

Duinrell

Attractiepark Duinrell en het Tikibad in Wassenaar opent de poorten op 16 mei. Eerst mogen alleen gasten die op het vakantiepark en de camping verblijven het park bezoeken. Genoemd vakantiepark is nu al wel open. Ook in Duinrell komt een anderhalvemetersamenleving en zijn er hygiëneregels.

Het pasgeboren olifantje van Artis mocht vrijdag voor het eerst buiten. | Foto: ANP / Sem van der Wal

Artis

Artis in Amsterdam meldt op haar website gesloten te blijven, in elk geval tot 1 juni. Mogelijk wordt die datum aangepast, want de beroemde dierentuin in hartje hoofdstad heeft alle maatregelen voor een anderhalvemetersamenleving in het park al klaar. Donderdag zei een woordvoerder: „Een dierentuin verschilt weinig met een stadspark. Waarom zouden mensen wel in het Vondelpark mogen lopen en niet in Artis?”

Blijdorp tijdens de lerarenstaking in november, toen voor dierentuinen nog alles gewoon was. | Foto: ANP / Bart Maat

Blijdorp

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam test zaterdag met honderdvijftig medewerkers en hun gezinnen aangebrachte voorzieningen en route-aanwijzingen. Op 20 mei gaat de dierentuin dan gecontroleerd open voor abonnementhouders (eerst 500, dan oplopend tot 1000), een paar weken later voor dagjesmensen. Blijdorp denkt met dagbezoekers uiteindelijk aan 5000 mensen per dag, wat neer komt op 50 procent van de normale capaciteit.

De in maart geboren ijsbeertweeling van Ouwehands Dierenpark. | Foto: ANP / Piroschka van de Wouw

Ouwenhands

‘Heropening in zicht!’, kopt de website van Ouwehands Dierenpark, waar op 1 mei een babypanda geboren werd. Het park in Rhenen heeft het publiek nog geen openingsdatum kunnen geven, daarover wordt overlegd met de veiligheidsregio. Protocollen voor een veilig bezoek zijn wel klaar. Of Ouwehands nu snel of water opent, de kleine panda is nog niet te zien. Dat gaat nog enkele maanden duren.

Slagharen en Burgers’ Zoo

Attractie- en vakantiepark Slagharen en Burgers’ Zoo in Arnhem zijn ‘nog tot nader order’ gesloten. Wel zijn richtlijnen opgesteld voor het gebruik van attracties en hoe bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.