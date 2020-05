Hoera! Pandaatje geboren in Ouwehands Dierenpark

Reuzenpanda Wu Wen is vrijdag in Ouwehands Dierenpark in Rhenen van een jong bevallen! Moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het goed.

Ouwehands Dierenpark laat weten blij en trots te zijn om op natuurlijke wijze bij te dragen aan het in stand houden van deze bedreigde diersoort.

Marcel Boekhoorn, de eigenaar van Ouwehands Dierenpark, vindt het fantastisch. „Ik ben ongelofelijk blij met de geboorte van dit pandajong. Dit is positief nieuws waar iedereen op wachtte. Ik feliciteer het team van pandaverzorgers. Met hun geduld en expertise kon dit jong op natuurlijke wijze verwekt en geboren worden.” Hier zie je de eerste beelden:

Weeën

Met de geboorte van het jong komt een prachtig eind aan een onzekere periode die volgde na de paring in januari. Wu Wen verbleef al enige tijd vaker en langer in haar kraamhol. Afgelopen dagen kwam ze er zelfs bijna niet meer uit. Via camerabeelden konden verzorgers haar volgen. Vrijdagochtend rond een uur of tien trok het gedrag van Wu Wen de aandacht. Ze werd onrustig, maakte geluiden en likte veelvuldig tussen haar poten. De verzorgers durfden het bijna niet uit te spreken, maar alles wees erop dat de weeën waren begonnen. Om half één klonk een eerste voorzichtige kreet, het jong was geboren.

Mannetje of vrouwtje?

Het geslacht blijft voorlopig nog een verrassing. De dierverzorgers laten moeder Wu Wen en haar jong met rust. „Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam."

Vader Xing Ya. | Foto: ANP / Remko de Waal

Het reuzenpandajong is eigendom van China, net zoals Xing Ya en Wu Wen. Het mag vier jaar in Nederland blijven. Daarna gaat het naar China om daar verder bij te dragen aan het fokprogramma.

Voorlopig te zien in het kraamhol

Wu Wen en haar jong verblijven nog een aantal maanden in het kraamhol. Het jong moet groeien, leren lopen en moeder Wu Wen kunnen volgen. Pas dan betreden zij samen het binnenverblijf. Dierverzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten.