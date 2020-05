Nike Air Jordan’s leveren dankzij Netflix half miljoen op

Beroemd paar schoenen van basketbalicoon Michael Jordan geveild, dat dankzij The Last Dance op Netflix nóg meer opleverde.

Je zou er bijna een minuscuul derdewereldland van kunnen kopen: 560.000 dollar (ruim half miljoen euro) heeft het beroemde paar van Michael Jordan opgeleverd tijdens een veiling. Dat is dus 280.000 dollar per schoen. Maar dan heb je ook wel wat: op de signature shoes prijkt de handtekening van de oud-basketballer. Het paar werd exclusief door Nike gemaakt en hij maakte met zijn persoonlijke schoenen de weg vrij voor andere sterspelers, zoals de onlangs verongelukte Kobe Bryant en LeBron James, die ook hun eigen Nikes kregen.

Goed NBA-seizoen

De veilingobjecten waren de Nike Air Jordan’s 1, waar de beroemdste nummer 23 ooit in de NBA in 1985 op speelde. Het bieden bij Sotheby’s liep zondag af en het bedrag overtreft ruim de verwachtingen: er was namelijk uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar.

Jordan Geller, Nike-verzamelaar en liefhebber -en niet alleen omdat-ie toevallig zo heet- was de vorige bezitter van het beroemde paar: „Dit zijn de meest iconische en begeerde sneakers aller tijden. Sneakerfanaten en verzamelaars van over de hele wereld kwamen naar de ShoeZeum om ze te bewonderen, ze waren het kroonjuweel van het museum”, vertelt hij op de website van Sotheby. „Het bezit van dit paar was een waar genoegen, maar met alle opwinding rond Michael Jordan en The Last Dance besloten mijn vrouw en ik dat het tijd was om de schoenen een nieuw thuis te laten vinden.”

Wel gesigneerd

Dat Jordan nu veel wordt gestreamd op Netflix, heeft het uiteindelijke prijskaartje zeker beïnvloedt. Want de gesigneerde sneakers bleken nog meer waard nu ESPN en Netflix de veelgeroemde docuserie over de legendarische basketballer van de Chicago Bulls uitzenden. The Last Dance gaat over het laatste succesjaar van Jordan bij de Bulls waarmee hij voor de zesde keer de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA veroverde. De inmiddels 57-jarige Jordan geeft in de serie toelichting bij het vele unieke beeldmateriaal.

The Last Shoe

De nu geveilde schoenen in maat 48 en in de kleuren van de Bulls (rood, wit en zwart) waren speciaal voor Jordan gemaakt. Er kon een week op worden geboden. Het is in elk geval niet The Last Shoe voor de oud-basketballer die nog wel een paar of wat op z’n riante schoenenplank heeft staan.

Nikes als investering

Wie het paar gekocht heeft, is niet bekendgemaakt. Evenmin dus of de Nikies binnenkort aan zijn (of haar) voetjes (of voeten, maat 48) pronken, of dat het paar op de schoorsteenmantel wordt gezet. Of misschien over een tijdje wel wordt doorverkocht, iets wat vaak gebeurt bij geveilde Nikes in ons land.

„Je kunt er een leuke cent mee verdienen, het is een best wel steady markt, niet zoals met goudstaven waarvan de goudprijs elke dag wisselt”, vertelde Fleur Feijen eerder aan Metro. Ze is mode-expert bij online veilingplatform Catawiki, waarop elke maand een sneakerveiling is. dan wel geen tonnenwerk, maar ze hebben zeker een paar klappers gehad. De Chanel x Pharell x Adidas bijvoorbeeld: 2600 euro, of de Nike Kinder Ultra Limited Edition, waarvan maar acht paar bestaan, „voor 3100 euro ging-ie naar de gelukkige.” Al betwijfelt ze het of ze echt worden gedragen. „Je ziet vaak dat mensen ze kopen om weer door te verkopen. Vaak wachten ze daar nog wel even mee zodat de sneakers meer waard worden. Ik weet dat in sommige huizen de dozen tot aan het plafond zijn gestapeld met in elke doos een uniek paar.”

