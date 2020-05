HEMA gaat mondkapjes verkopen op station, RIVM nog kritisch

De HEMA gaat op korte termijn mondkapjes verkopen op stations. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft kritisch over het nut van het veelbesproken gezichtsmasker.

„Het gaat niet om medische maskers maar om gewone exemplaren", zei een woordvoerster van de HEMA donderdag tegen het ANP.

Ruim op tijd voor 1 juni

„De HEMA heeft de beschermingsmiddelen al in bezit, de inkoopafdeling liep vooruit." Wanneer ze precies in de winkel komen, kon ze nog niet zeggen maar ze liggen er ruim op tijd voordat de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer van kracht wordt op 1 juni. Premier Mark Rutte kondigde die maatregel woensdag aan.

De woordvoerster verwacht dat de vraag „extreem hoog" zal zijn. Hoeveel maskers de HEMA heeft ingekocht en bij wie, wilde ze uit concurrentie-overwegingen niet zeggen. Of er genoeg zijn is volgens haar moeilijk te zeggen maar „gun elkaar een exemplaar".

'Gering effect mondkapjes'

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel blijft ondertussen kritisch over het advies mondkapjes te gebruiken als anderhalve meter afstand houden niet kan. Hij blijft erbij dat de maskers „gering effect" hebben en ze niet geschikt zijn als vervanging voor het houden van afstand. Dat zei hij donderdag tijdens de briefing over corona door deskundigen in de Tweede Kamer.

Jaap van Dissel van het RIVM. | Foto: ANP / Sem van der Wal

Ook kan het besluit negatief uitpakken omdat mensen met milde klachten wellicht denken toch naar buiten te kunnen. Daarnaast stelt hij dat men maskers vaak verkeerd draagt, bijvoorbeeld binnenstebuiten of ondersteboven. Roken, eten of drinken met een masker verhoogt ook risico op verspreiding. „Men raakt dan eerst het masker aan en vervolgens de ogen of de mond, wat weer kan leiden tot besmetting", zei Van Dissel.

Verplicht in het ov

Woensdag maakte premier Rutte bekend dat neus-mondmaskers vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, omdat men daar geen 1,5 meter afstand kan houden. Volgens Van Dissel is het wetenschappelijke bewijs over de effectiviteit mager. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dan ook „geen positief advies gegeven voor het gebruik van mondmaskers", zei hij. De RIVM-man kan de beslissing van het kabinet wel begrijpen, maar noemt het een politiek besluit. „De meeste kapjes laten 40 tot 80 procent van de druppeltjes door."