Exitstrategie met scherpe voorwaarden: zo komt Nederland uit lockdown

Tijdens de persconferentie woensdagavond deden premier Rutte en minister De Jonge een spoorboekje open over de exitstrategie de komende maanden.

„We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden", zei premier Rutte tijdens de persconferentie. „Intussen hebben we wel wat bereikt met elkaar, de cijfers waaien in gunstige richting." We staan aan het begin van een nieuwe fase, vervolgde hij, „Van de weg terug, waarin iedereen weer ruimte heeft om vooruit te kijken en plannen te maken." Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus niet weer opflakkert, „we gaan zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord."

Iedereen testen

Een aantal voorschriften blijft daarom belangrijk, vulde zorgminister Hugo de Jonge aan. Daar moet iedereen zich aan blijven houden. Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert naar: ‘blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Het advies blijft om anderhalve meter afstand van elkaar te blijven houden en 'vermijd drukte'. Ook positief testnieuws: „ons streven is dat op 1 juni iedereen met klachten kan worden getest."

OV-boete

Cruciaal is het openbaar vervoer, vervolgde Rutte en 'flatten de spits'. „Reis niet onnodig, loop op fiets zoveel mogelijk. Ga op een drukke zomerdag niet met z'n allen in de tram naar het strand."

Specifiek voor het openbaar vervoer geldt dat capaciteit omhoog moet: „Ov-bedrijven rijden vanaf 1 juni weer de normale dienstregeling." Omdat altijd afstand houden simpelweg niet mogelijk is, draagt iedereen vanaf 1 juni in het openbaar vervoer een mondkapje. „Daar moeten we zelf voor zorgen, je kunt ze zelf maken of kopen, maar gebruik niet-medische mondkapjes, die niét voor de zorg zijn." En wie er geen draagt, riskeert een boete.

Hamvraag

Het kabinet heeft een stappenplan (een zogenaamd spoorboekje) opgesteld hoe het land uit de intelligente lockdown moet komen. Dat gaat per maand stap voor stap. Elke keer wordt een week eerder besloten of de versoepeling doorgaat op basis van het OMT-advies en alle versoepelingen zijn wel onder voorbehoud dat er geen nieuwe uitbraak meer plaats heeft. En dan „de hamvraag", zoals Rutte het noemde: „wat mag er binnenkort weer?"

11 mei

Kappers, nagelstudio's, masseurs, rij-instructeurs en andere contactberoepen mogen aanstaande maandag weer open/beginnen. Het wordt deze en andere contactberoepen verplicht om voorlopig alleen op afspraak te werken. Bij het maken van zo'n afspraak moeten ze zich ervan vergewissen dat een klant geen klachten heeft die kunnen duiden op corona. In de kapsalon worden mondkapjes niet verplicht. Wel moet er anderhalve meter afstand gehouden worden tussen de klanten. Dat kan betekenen dat niet alle stoelen in een zaak gebruikt kunnen worden.

Niet-contactsporten in de buitenlucht, zoals tennis en golf, weer door iedereen uitgeoefend kunnen worden, al zijn wedstrijden nog wel uit den boze, „en thuis douchen."

Bibliotheken kunnen ook weer open.

Bekend was al dat de basisscholen aanstaande maandag weer beginnen en de kinderopvang weer open gaat. Het advies: „Kinderen kunnen beter hele dagen naar school gaat in plaats van een dagdeel." Dit in verband met het openbaar vervoer en andere logistiek.

1 juni

De horeca kan per 1 juni voorzichtig open, met in acht nemen van de anderhalve meter. Buiten mogen mensen op terrassen worden bediend. Binnen is het mogelijk om een restaurant te bezoeken, maar onder strikte voorwaarden: alleen op reservering en met een maximumaantal van dertig personen. Deze verruiming onder voorwaarden geldt ook voor bioscopen, theaters en concertzalen. Musea mogen ook weer open.

De middelbare scholen gaan weer open. In de praktijk zal dit 2 juni zijn, de dag na Pinksteren.

1 juli

Vlak voor de zomervakantie mogen campings en vakantieparken weer helemaal open, inclusief gezamenlijke douche- en toiletvoorzieningen. Restaurants, bioscopen en theaters mogen opschalen naar maximaal honderd personen, wel nog steeds alleen op reservering en met voldoende tussenruimte. Kerken en crematoria mogen ook opschalen, evenals huwelijkslocaties,

1 september

Na de zomer mogen sauna's, seksclubs, sportclubs, coffeeshops en casino's weer open. Ook contactsporten binnen zijn dan weer mogelijk.