Engeland meldt hoogste aantal doden in Europa

In België is het aantal sterfgevallen als gevolg van het COVID-19 virus inmiddels opgelopen naar 8016. In Engeland zijn inmiddels meer dan 32.000 mensen overleden aan het virus.

De afgelopen 24 uur werden in België 97 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, meldt het nationale crisiscentrum. Van hen overleden er 57 in een ziekenhuis en 40 in een woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 3082 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur waren er 84 nieuwe opnames, terwijl 63 mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het is de derde dag op rij dat er minder dan honderd mensen met Covid-19 in een hospitaal worden opgenomen. Sinds 15 maart zijn 12.441 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Op de intensive care liggen 646 patiënten, een daling van negen. Het aantal gerapporteerde besmettingen nam toe met 242 tot 50.509.

Aantallen zwakken af

Het aantal overlijdens, besmettingen en ziekenhuisopnames vlakt al een tijdje af. Veel bedrijven mochten maandag hun deuren weer openen met inachtneming van de afstandsregels. Ook mag weer wat meer worden gesport. Gezien de langzaam toenemende drukte is in het openbaar vervoer, op stations en bushaltes een mondkapjesplicht van kracht.

Meeste besmettingen in Engeland

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is tot boven de 32.000 gestegen. Dat is het hoogste aantal doden dat tot nu toe in Europa is gemeld, volgens gegevens die dinsdag zijn gepubliceerd.

Het nationale bureau voor statistiek zei dat er in Engeland en Wales 29.648 mensen zijn overleden waarbij Covid-19 in de overlijdensakten was vermeld. Inclusief sterfgevallen voor Schotland en Noord-Ierland bedraagt het totale aantal doden in het Verenigd Koninkrijk nu 32.313. Dat is meer dan in Italië, voorheen het zwaarst getroffen land van Europa, hoewel de registratie van sterfgevallen daar anders is.

Versoepeling in Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is gestegen naar 25.613. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldde dinsdag 185 nieuwe sterfgevallen. Dat waren er iets meer dan de afgelopen twee dagen.

Het aantal vastgestelde besmettingen nam toe van 218.011 naar 219.329. Het land heeft de meeste besmettingen vastgesteld van de landen in Europa. Spanje is begonnen met het stapsgewijs versoepelen van de strenge beperkende maatregelen die het heeft ingevoerd om verspreiding van het virus in te dammen.

Met mondkapjes kan er bijvoorbeeld weer met het openbaar vervoer worden gereisd. Cafés en restaurants mogen sinds maandag open voor klanten die vooraf bestellen en dat dan afhalen. De mensen mogen sinds zaterdag weer naar buiten om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.

Meer besmettingen in Rusland

Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus in Rusland is de afgelopen 24 uur met 10.102 gestegen, vergeleken met 10.581 de dag ervoor. Dit brengt het landelijke totaal van Rusland op 155.370 besmettingen, zei het crisiscentrum van het land dinsdag.

Het rapporteerde ook 95 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus, waardoor het totale dodental in Rusland op 1451 komt.

India gaat evacueren

India treft voorbereidingen om op grote schaal gestrande burgers terug te halen uit het buitenland. Er moeten in de eerste week bijna 15.000 mensen worden gerepatrieerd, berichten Indiase media. Dat is maar een fractie van het totale aantal mensen dat opgehaald wil worden.

India zet onder meer legervliegtuigen en marineschepen in bij de terughaalactie, die donderdag van start moet gaan. Alleen in de Verenigde Arabische Emiraten hebben al bijna 200.000 mensen aangegeven dat ze opgehaald willen worden. Niet alle gestrande burgers komen in aanmerking voor repatriëring. Alleen mensen zonder verdachte symptomen mogen mee. Zij moeten wel betalen voor hun vlucht naar huis en gaan bij terugkeer in quarantaine.

Er worden onder meer vluchten georganiseerd naar de VS, Singapore, de Filipijnen, het Verenigd Koninkrijk en bestemmingen in het Midden-Oosten. Kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, ouderen en mensen met medische problemen krijgen voorrang.

Eerste patiënt in Frankrijk al in december

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het niet verrassend dat er in december al een eerste geval van het coronavirus is opgedoken in Frankrijk. Een Frans ziekenhuis dat oude monsters van patiënten met longontsteking opnieuw had getest, ontdekte dat al op 27 december een patiënt het coronavirus onder de leden had. Dat was bijna een maand voordat de Franse regering de eerste gevallen bevestigde.

„Het is mogelijk dat er nog meer vroege gevallen te vinden zijn", zei WHO-woordvoerder Christian Lindmeier tijdens een briefing in Genève. Hij moedigde andere landen aan om de dossiers van eind 2019 te controleren en zei dat dit de wereld een „nieuw en duidelijker beeld" van de uitbraak zou geven.