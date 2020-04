'Zonder maatregelen vallen er in de VS miljoenen doden'

In de Verenigde Staten zijn dinsdag 865 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus. In heel de VS zijn er nu bijna 4.000 overlijdens en meer dan 188.000 bevestigde besmettingen. In het land is de ernst van de situatie inmiddels volledig doorgedrongen.

Op 9 maart minimaliseerde Donald Trump het coronavirus nog op Twitter. „Vorig jaar stierven er dus 37.000 Amerikanen aan de griep'', aldus de president. „Het zijn er gemiddeld 27.000 tot 70.000 per jaar. Niks wordt gesloten, het leven en de economie gaan door. Op dit moment zijn er 546 bevestigde gevallen van het coronavirus, met 22 doden. Denk daar maar eens over na!", zo klonk het in een niet mis te verstane Tweet.

De afgelopen dagen klonk Trump steeds somberder, met de gerespecteerde immunoloog Anthony Fauci steevast aan zijn zijde. De wetenschapper, hoofd van het instituut voor allergie- en infectiebestrijding, lijkt er toch in geslaagd om de president wat realiteit bij te brengen. „Die plotse omslag, dat is typisch Trump", zegt Willem Post. „Problemen bagatelliseren en optimistisch zijn. Altijd in de overtreffende trap. Nu heb je plots een hele andere president."

Grote omslag

Post noemt dit de week van de grote omslag. „Als je geen maatregelen zou nemen vallen er mogelijk miljoenen dodelijke slachtoffers. Door wat er nu in New York gebeurt hoopt men dat er in andere grote steden het aantal slachtoffers te beperken met strenge maatregelen. Er komt nu in het hele land een soort grote oorlogsmachine op gang."

Ook Victor Vlam ziet dat de VS op zeer korte tijd een bocht van 180 graden gemaakt heeft. „Die tweets van Trump enkele weken geleden laten zien dat de Amerikaanse overheid de gevolgen van het virus drastisch heeft onderschat."

De president liet zondag weten dat als de VS de dodentol door het nieuwe coronavirus weet te beperken tot 100.000 a 200.000, ze goed werk geleverd hebben. Ter vergelijking: in de Eerste Wereldoorlog vielen net geen 117.000 slachtoffers.

Ondanks de onheilspellende cijfers liet Trump zich ontvallen dat er binnenkort te veel beademingsapparaten zullen zijn, die ze op zullen sturen naar Spanje, Frankrijk en Italië. „Een soort tegenreactie op China en Rusland, die nu massaal hulp naar zwaar getroffen gebieden als Italië sturen", verduidelijkt Willem Post de opvallende uitspraak.

Nuance

Toch wil Post een kleine nuance aanbrengen. „Het is natuurlijk niet allemaal de schuld van Trump, je mag de rol van de gouverneurs in de VS ook niet onderschatten. Op 27 februari ging in New Orleans Mardi Gras nog door, waar meer dan een miljoen mensen op afkomen. Niet toevallig is die stad ook zwaar getroffen door het virus."

En wat met de presidentsverkiezingen? In tijden van corona lijken Joe Biden en Bernie Sanders, respectievelijk 77 en 78 jaar, van de aardbodem verdwenen. „Biden zit in een soort zelfquarantaine in zijn huis in Wilmington, Delaware. Zijn kleinkinderen praten met hem vanachter een hek. De spotlight staat duidelijk niet op hem", zegt Post. „Campagne voeren is handjes schudden en kinderen knuffelen, dat kun je in deze tijden onmogelijk doen", vult Vlam aan.

„Ook Trump kan de sportstadions niet in, maar hij maakt dan weer een show van de persconferenties", zegt Post. „Politiek gezien is deze situatie natuurlijk slechter voor Biden dan voor Trump. Je ziet ook dat de Amerikanen in tijden van nood toch weer achter hun president gaat staan." Volgens de laatste peilingen zou nu ongeveer 49% achter hun president staan. „Deze situatie is rampzalig voor Biden", besluit Post.