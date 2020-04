'Wereldwijd 195 miljoen banen op de tocht'

Door de pandemie met het coronavirus zullen wereldwijd 195 miljoen banen verloren gaan. We hebben het dan alleen over het tweede kwartaal...

De virusuitbraak zorgt vooral in Europa, Azië en de Arabische wereld voor een sterke daling van het aantal arbeidsplaatsen, verwacht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Het verlies van tientallen miljoenen banen volgt uit een verwachte daling van 6,7 procent van alle voltijdsbanen in de periode van april tot en met juni. Vooral in landen waar de lonen in het hogere segment van middeninkomens vallen is de klap hard. Hier zullen veel meer banen verdwijnen dan tijdens de financiële crisis van 2008, waarschuwde de VN-organisatie dinsdag.

Toerisme en horeca

Tegelijkertijd dreigt de mondiale crisis, volgens ILO de ernstigste sinds de Tweede Wereldoorlog, vooral werkenden in landen met lagere lonen hard te raken. Hier werken juist in de getroffen sectoren als toerisme en horeca veel mensen op informele basis. Als zij door opdrachtgevers aan de kant worden gezet, hebben ze geen sociaal vangnet. Ook medische zorg is voor deze groep moeilijker te krijgen.

Zeker 25 miljoen banen in de luchtvaart- en reisbranche staan op de tocht door de massale uitval van vliegreizen vanwege het nieuwe coronavirus. Daarvoor waarschuwt de internationale brancheorganisatie IATA. Volgens de organisatie dreigt ruim een derde van 65,5 miljoen banen in de luchtvaart- en toerismesector wereldwijd te verdwijnen.

Hoeveel mensen hun werk of inkomen in heel 2020 verliezen hangt volgens ILO sterk af van de duur van de pandemie en maatregelen daartegen. De organisatie wijst erop dat 2,7 miljard werkenden te maken hebben met een volledige of gedeeltelijke lockdown, wat gelijk staat aan 81 procent van de mondiale beroepsbevolking. Van hen werken 1,25 miljard mensen in sectoren waar het risico op inkomstenverlies en ontslagen door het coronavirus groot is.

Krimp in Nederland

De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met wel 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming. In het tweede kwartaal vertoont de economie naar verwachting een neergang van dik 16 procent. Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp.

Na de krimp in 2020 volgt volgens de ramingen van ING een opleving in 2021. Als het herstel tegen die tijd is ingezet en het virus onder controle is, zal Nederland een groei van dik 8 procent tegemoet kunnen zien. Dat percentage ligt veel hoger dan in andere landen of regio's, waar overigens ook sprake zal zijn van herstel.

Werknemers van het UWV bekijken aanvragen die binnenkomen bij het loket overbrugging werkbehoud. | Foto: ANP / Evert Elzinga

50.000 aanvragen bij UWV

Ruim 50.000 bedrijven hebben sinds maandagochtend een beroep gedaan op een tegemoetkoming voor de loonkosten in verband met de coronacrisis. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die belast is met de uitvoering van de noodregeling.

Op de eerste dag dat het loket open was kwamen al tienduizenden aanvragen binnen, en ook dinsdag liep het storm. Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus veel omzet mislopen, kunnen een beroep doen op de regeling. Zij kunnen tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen.

Met deze noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wil het kabinet werkgevers financiële ruimte verschaffen zodat zij zoveel mogelijk mensen in dienst kunnen houden. Het is een van de belangrijkste steunmaatregelen voor het bedrijfsleven.

De NOW vervangt de werktijdverkorting en is een stuk ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom. Ook blijven bij de nieuwe regeling de WW-rechten van de werknemer intact.