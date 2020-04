We moeten binnenzitten, maar Arcen meet nu al eerste zomerdag

Premier Mark Rutte heeft op de woensdag voor Pasen een kaarsje gebrand in de St. Jacobuskerk in Den Haag. „De Paasweek is voor velen een tijd van gezamenlijkheid, rituelen en tradities", zei de minister-president, zelf lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

„Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen", liet de Premier weten op Twitter. „En we beseffen dat Pasen ook het feest is van hoop." De Premier was in de kerk voor een ontmoeting met afvaardiging van de katholieke kerkgemeenschappen.

Evenementen in de aanloop naar en tijdens het paasweekend zijn afgelast. Zo gaan ook de kerkdiensten niet door. Het kabinet vraagt iedereen om Pasen dit jaar thuis te vieren.