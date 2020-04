Wat als de 1,5 meter in de horeca onontkoombaar is? 

Een anderhalvemetereconomie, daar moeten we volgens premier Rutte wellicht de komende tijd mee leven, ook in de horeca. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt het onmogelijk. Maar wat als die anderhalve meter daadwerkelijk wordt doorgevoerd in de horecacultuur?

De anderhalve meter afstand houden lijkt de komende tijd onontkoombaar, ook wanneer horecagelegenheden hun deuren weer zouden openen. KHN denkt alleen dat veel horecazaken op deze manier niet het hoofd boven water kunnen houden. Daarom pleit de organisatie voor steunmaatregelen.

Ruime tafelopstelling

Ondanks bezorgdheid van veel ondernemers, blijken ook veel bedrijven creatief te zijn in deze tijd. Er wordt massaal bezorgd, afgehaald en online geborreld. Restaurant In den Doofpot in Leiden past zich aan en denkt alvast na over een eventuele anderhalvemeter-bedrijfsvoering. Eigenaar Anton Verschelling zegt: „We hebben een ruime tafel opstelling gemaakt. Is het ideaal? Nee, maar ik wil zo snel mogelijk weer open kunnen.” De restaurant-eigenaar probeert optimistisch te blijven in deze tijd. „Ik hoor veel geluiden over wat er allemaal niet kan, maar je moet kijken wat je juist wel kunt doen.”

Daarom maakte het restaurant een voorbeeldvideo over hoe we wellicht in de toekomst een avondje kunnen uit eten. „Hoe meer we roepen dat het niet mogelijk is, hoe langer de horeca-deuren dicht blijven.” Ondanks zijn optimisme snapt de eigenaar dat het voor sommige horecaondernemers lastig is. „Ons restaurant valt in het hogere segment, waardoor vijf goede tafels ook omzet betekenen. Ik snap dat het voor een pizzeria met een paar honderd gasten per avond een stuk lastiger is.”

Geld verdienen

Marjon Prummel is hoofdredacteur van horecaplatform Misset Horeca en jurylid van de Café top-100. Ze ziet dat ondernemers creatief genoeg zijn om bepaalde zaken op te lossen. „Denk aan minder tafels, meer afstand, looplijnen en plastic schermen.” Volgens haar gaat het alleen om een kleine groep horecazaken die dat echt kan realiseren. „Theoretisch is die anderhalve meter mogelijk, maar de vraag is wel of je dan nog geld kunt verdienen. Horeca is het tegenovergestelde van social distancing.”

Daarmee duidt ze op het feit dat afstand houden in horecagelegenheden lastig is. „Als de overheid zegt: ‘die anderhalve meter geldt in de horeca’, dan zullen veel bedrijven verdwijnen. Of je ondersteunt als overheid totdat de boel ‘normaal’ is, of je neemt genoegen met het feit dat veel bedrijven zullen omvallen.” De hoofdredacteur legt uit dat kleine cafés de kosten voor personeel en huur niet kunnen dekken met minder tafels. „In de horeca wordt het rendement bepaald door het aantal gasten.”

Redden of vette pech

Ze is ervan overtuigd dat hotels en grote restaurants zich redden, maar vooral de kleine kroegen in de binnensteden de anderhalve meter niet kunnen nakomen. „De vraag is, wil je de sector redden of is het vette pech? En kun je voortdurend rekening houden met het virus? Voor de klassieke horeca zoals deze nu is, zie ik dan geen toekomst totdat er eventueel een vaccin zou zijn.” En dat is wellicht pas over een lange periode. „Ik vrees dat het voor kleine zaken zonder hulp lastig wordt.”

Restauranteigenaar Verschelling wil graag weer open. „Waarschijnlijk krijgen we veel tweetallen of gezinnen de komende tijd. Vanuit die gedachte kun je een start maken.” Daarvoor geeft Verschelling een aantal voorbeelden waardoor een horecazaak wat hem betreft toch kan draaien. „Stop met kortingsacties en zorg dat de besteding per persoon omhoog gaat. En misschien moet ondernemers nadenken over een tijdslot, zodat je meer tafels kunt verkopen.” Volgens de ondernemer is dit een goed moment om te leren. „Maak afspraken met leveranciers, kijk naar je prijzen en denk wellicht na over een andere, kleine kaart.”

Volgens Verschelling is dat de manier om een beetje terug te kunnen naar het ‘oude’ horecagevoel. „Gasten willen graag een avondje uit en zullen hier ook best wat aan willen besteden. Dat zie je nu al in de gemiddelde besteding van afhaal. Zorg dat je product goed is en denk na over een mooi concept.”

Drive-In

Brouwerij Leeghwater in De Rijp bedacht iets ingenieus om toch hun klanten te kunnen voorzien van een biertje. Via een drive-in kunnen klanten een bierpakket ophalen en deze zonder enig sociaal contact in ontvangst nemen. Hoofdbrouwer Hans Konijn vertelt: „Wij leveren bieren aan verschillende horecagelegenheden. 95 procent van onze markt viel door de coronacrisis weg en dat vroeg om wat creativiteit.” Bierliefhebbers kunnen met de auto hun bestelling ophalen. „Ook bieden we pakketten aan, aan bedrijven die goed doordraaien in deze tijd, zoals de ICT-branche. Zo kunnen ze een vrijdagmiddagborrel organiseren.” Via een pinautomaat aan een lange stok kunnen klanten hun ingeladen bierpakket afrekenen. „Je ziet toch dat veel mensen zin hebben in een uitstapje. Even op- en neer naar de bierbrouwerij is dan toch iets leuks”, zegt Konijn.

Of met de fiets door de drive-in bij brouwerij Leeghwater, dat kan natuurlijk ook. / Foto: Ad Hodde

Ondanks dat maakt de bierbrouwer zich zorgen over de anderhalve meter in horecazaken. „Zodra er drank wordt geschonken vervagen grenzen en dan wordt het toch lastig handhaven. Ik denk daarom dat het nog wel even duurt voordat horecagelegenheden weer open gaan.”

Horecabedrijven moeten tot 28 april hun deuren gesloten houden. De daaropvolgende periode blijft onzeker. KHN vreest voor faillissementen en banenverlies en diende een concept-protocol in bij het ministerie van Economische zaken voor social distancing in de horeca.