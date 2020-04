Recordaantal doden door coronavirus in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur bijna 2000 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. In geen enkel ander land stierven binnen een etmaal zoveel mensen aan de gevolgen van het longvirus: 1939.

Het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus bedraagt door de nieuwe cijfers 12.722. Alleen in Italië (17.127) en in Spanje (13.798) zijn tot nu toe meer mensen omgekomen sinds het begin van de pandemie.

Meer tests

Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe en bedraagt nu 396.223. Dat zijn er bijna 30.000 meer dan een dag geleden. Meer dan een kwart van het aantal wereldwijd vastgestelde ziektegevallen is in de VS geregistreerd. „Amerika blijft meer tests uitvoeren dan enig ander land ter wereld en ik denk dat we daarom waarschijnlijk meer gevallen hebben", zei president Donald Trump dinsdag tijdens persconferentie in het Witte Huis.

De staat New York is het zwaarst getroffen. Daar zijn bijna 5500 mensen gestorven en meer dan 140.000 inwoners geïnfecteerd. Autoriteiten waarschuwden vorige week nog dat tussen de 100.000 en 240.000 Amerikanen kunnen sterven aan het coronavirus.

Mogelijk geen bijdrage meer aan WHO

President Trump denkt er intussen over na om de bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop te zetten. Tijdens zijn persconferentie in het Witte Huis over de aanpak van het coronavirus zei hij dat de WHO ,,erg op China is georiënteerd" en verweet hij de organisatie kritiek te hebben gehad op zijn beleid.

„Ze hadden kritiek op mijn inreisverbod voor China, maar ze hadden het mis. Ze hadden het mis over heel veel dingen", aldus de president. Volgens hem had de WHO eerder informatie, maar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie verkeerd gereageerd". „Ze liepen achter de feiten aan en ze hadden het eerder moeten weten", vindt Trump. Hij dreigt dat Amerika de steun van ruim 50 miljoen dollar intrekt. „Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar we kijken ernaar."

De president ontkende tijdens de persconferentie dat hij een waarschuwing over het virus, die eind januari werd verstuurd door zijn topadviseur Peter Navarro, had gezien. Toen zei Trump nog dat hij zich „geen zorgen maakte en alles onder controle was." De WHO had inmiddels al gewaarschuwd voor een pandemie.