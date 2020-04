Probeer niet te lachen, verzoekt Arjen Lubach tijdens opnames

Even niet lachen a.u.b., verzoekt Arjen Lubach tijdens de opnames om eenzame giecheltjes te voorkomen,

Arjen Lubach vraagt de technici in zijn speciale ‘coronastudio’ vooral niet te lachen om de grappen die hij en medepresentatoren Tex de Wit en Janine Abbring maken. Dat vertelde hij in de podcast PepTalk, een podcast waarin cabaretier en acteur Pepijn Schoneveld praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere mensen die hij bewondert. In dit geval dus presentator Arjan Lubach, wiens programma Zondag met Lubach sinds drie weken zonder publiek wordt opgenomen.

„We vragen de technici of ze willen proberen niet te lachen, anders wordt het helemaal zo gek, als je af en toe een giecheltje hoort", stelt Lubach. De eerste uitzending na de strengere coronamaatregels nam de komiek nog op in de studio, met zijn vaste team als publiek. Maar sindsdien wordt het programma opgenomen in een gesloten studio.

„Het is voor ons heel erg zoeken", beaamde Lubach. „Want je speelt normaal toch op de lach. Je wacht even, luistert of mensen lachen, hoe lang dat aanhoudt. Je kijkt of je het nog wat langer uit kan spelen met een gekke smirk." Iets waar hij zelf inmiddels zeer bedreven in is.

Over Rumag

De presentator vindt het niet erg dat het publiek in de eerste uitzending in het coronatijdperk zag dat hij daarmee worstelde. „Het was wat het was." Maar nu, in de nieuwe studio, heeft Lubach er vrede mee dat er geen lach komt. „We gaan gewoon door."

Verder ging Lubach nog kort in op het item over het commerciële bureau Rumag. Mede dankzij het item en alle boze reacties die dit opwekte, moest de baas van het bedrijf eerder deze week zijn functie neerleggen. „Elk afzonderlijk component van het verhaal was best zwak: dat ze wat geld overhouden aan een actie, of dat ze af en toe wat stelen. Maar dit was een optelsom van allemaal dingen waardoor het een verhaal kon worden waarop iedereen aansloeg."