Onderwijsraad: ‘Andere invulling voor zomervakantie’ 

De zomervakantie ziet er wellicht dit jaar anders uit als kinderen door het coronavirus na de meivakantie niet naar school kunnen. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet.

Daarbij noemt het adviesorgaan het inkorten of het naar voren halen van de zomervakantie, als mogelijke opties. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad vertelt dat het onderwijs door een „ongekende periode” gaat. En daarbij horen volgens haar ingrijpende maatregelen. „Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan. Bedenk daarbij wat realistisch is voor het onderwijsveld, ouders en leerlingen.”

Onveilige situaties

Ook adviseert de Onderwijsraad Minister Arie Slob (Onderwijs) om de focus momenteel vooral te leggen op kinderen en jongeren in onveilige situaties. Volgens Hooge maakt de Onderwijsraad zich zorgen over deze doelgroep. „De raad steunt de aanpak van de minister. De afspraken zijn echter nog niet voor iedereen in het onderwijsveld helder. De raad beveelt de minister daarom aan om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen of jongeren toch op te vangen.”

Daarbij verzoekt de raad de minister om gemeenten en schoolbesturen te controleren. Dat betekent volgens Hooge: „Gemeenten en schoolbesturen stevig aanspreken als ze achterblijven in hun acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.”