Nieuw-Zeelandse minister van Gezondheid niet weg om coronablunder

De Nieuw-Zeelandse minister van Gezondheid David Clark lapte de coronamaatregelen meermaals aan zijn laars, maar premier Jacinda Ardern heeft besloten hem niet te ontslaan.

Clark reed in het eerste weekend van de 'niveau 4-lockdown in Nieuw-Zeeland' met zijn gezin naar een strand 20 kilometer verderop. Dat was overigens niet de enige keer dat hij de fout in ging: hij werd ook op de foto gezet toen hij op een paar kilometer afstand van zijn huis aan het mountainbiken was. Achteraf begrijpt Clark dat men boos op hem is.

Hij noemt zichzelf een „idioot" en heeft zijn ontslag aangeboden aan premier Ardern. „Als minister van Gezondheid is het niet alleen mijn verantwoordelijkheid om de regels op te volgen, maar ook om een voorbeeld te zijn voor andere inwoners van Nieuw-Zeeland."

Nodig in coronacrisis

Premier Ardern zegt dat ze Clark eigenlijk wel had willen ontslaan om zijn onverantwoorde acties. „Onder normale omstandigheden had ik de minister eruitgegooid. Wat hij heeft gedaan was fout, er is geen excuus voor. Maar op dit moment is onze collectieve strijd tegen Covid-19 mijn prioriteit. We kunnen ons een dermate grote verstoring in de zorgsector niet veroorloven. Om die reden houdt Clark zijn rol aan", zegt de premier in een statement.

Clark wordt dus niet ontslagen, maar wel 'gedegradeerd'. Ardern: „Hij moet een prijs betalen. Hij heeft de regels overtreden."

In Schotland ging Catherine Calderwood, adviseur van de regering op coronagebied, eveneens de fout in, toen ze naar het buitenverblijf van haar familie reed. Zij zag zich gedwongen af te treden.