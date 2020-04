Metro blikt terug deel 1: vormgever Eefje Savelkoul

In deze vijfdelige reeks blikken we terug op ruim twintig jaar papieren Metro. Want hoewel we met Metronieuws.nl jou in je dagelijkse portie nieuws blijven voorzien, gaat er toch een stukje geschiedenis verloren. Vandaag deel 1: vormgever Eefje Savelkoul.

Eefje Savelkoul (34) begon op 1 december 2007 als vormgever bij Metro.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

„Ik was vooral heel verdrietig. Ik werk nu 12,5 jaar bij Metro, en afscheid nemen valt me zwaar. Ik kreeg ook te horen dat mijn baan ophoudt, dus het was geen fijne dag. De krant is het grootste deel van mijn werkende leven, en ik heb altijd hard gewerkt om er iets moois van te maken in alle verschillende vormen die Metro gehad heeft. Dat er nu geen papieren versie meer terugkomt, voelt heel gek.”

Hoe ben je bij Metro terecht gekomen?

„Door te solliciteren als vormgever. Ik kwam net van de School voor Journalistiek en wilde specifiek bij een redactionele titel als vormgever aan de slag. Metro had toen een vacature open staan, en een oud-studiegenoot werkte er al. Zij kon me dus ook heel snel inwerken omdat we precies dezelfde achtergrond hadden.”

Wat is je de afgelopen twintig jaar het meest bijgebleven?

„Zoveel! Ik heb door de jaren heen zoveel mogen doen. Vooral de aparte uitgave Metro Lifestyle en alle voorgangers daarvan (Metro Mode (Man), Metro Health) waren mij lief, die mocht ik helemaal vormgeven en dat waren echt mijn projecten. Ik heb ook af en toe wat mogen schrijven zelfs, en illustreren, als daar ruimte voor was. En wat ik ook niet snel zal vergeten zijn de redactieborrels.”

Wat ga je het meest missen?

„Mijn lieve collega's. Ik heb door de jaren heen van veel mensen afscheid genomen, en nu ben ik het dus die de Metro-redactie verlaat. Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij Metro, en dat komt door de mensen.”

En nu?

„Pfoe, dat weet ik nog niet. Even ademhalen en dan weer kijken waar ik aan de slag kan. Ik zou graag meer met mijn eigen illustratiewerk (Instagram @eefjesart, red.) gaan doen. Het zijn natuurlijk gekke tijden nu, dus het is even zien wat ik voor elkaar ga krijgen.”

Wil je de lezer nog iets meegeven?

„Als je de krant mist, ga dan naar Metronieuws.nl. Mijn collega's blijven daar hele mooie verhalen delen, op de eigen Metro-manier. En ook als je de krant niet mist en nog niet zo vaak Metro gelezen hebt, dan staat er een website vol mooie verhalen voor je klaar.”

Dinsdag lees je deel 2, met verslaggever Erik Jonk.