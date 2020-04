'Lek bij RIVM en overheid maakte gevaarlijke nepmails mogelijk'

Schoonmakers zijn van cruciaal belang, zeker in deze tijden. Specialistisch reiniger Luuk pakt coronakamers en de ic goed aan met z’n schoonmaakwagen, mop en wegwerpdoeken. Dat het coronavirus serious business is, ziet hij dagelijks met eigen ogen, vanachter z’n beschermingsbril.

Hij heeft nét z’n dienst erop zitten en de werkwagen doorgegeven aan een andere collega uit het calamiteitenteam. „Zo meteen even douchen, dat is verplicht, omkleden en naar huis.” Luuk van Hemert werkt voor schoonmaakbedrijf CSU en zijn werkplek is al acht jaar het Maastricht UMC+ . Schoonmaker in de volksmond, specialistisch reiniger om precies te zijn. Hij zit in het calamiteitenteam dat 24 uur per dag bezig is met het bestrijden van het coronavirus door alles grondig te reinigen en te desinfecteren, vooral op de zogenaamde corona-kamers, IC, spoedeisende hulp en het operatiecomplex. De werkdruk groeit nu, evenals het aantal coronapatiënten, met de dag. Waar er ‘vroeger’ twintig desinfecties van normale kamers op de planning stonden, zijn dat er nu al gauw 72, and counting.

Gewend aan z'n look