Klimaatstakers gaan door, maar dan wel online

Geen klimaatmars, maar een digitale protestactie. Vanwege de uitbraak van het coronavirus staken scholieren, studenten en wetenschappers massaal online.

Dat doen ze onder de hashtag #ClimateStrikeOnline. „Een moeilijke situatie vergt creatieve oplossingen”, schrijft de jongerenbeweging Fridays For Future. „Elke crisis zou als een crisis behandeld moeten worden, zowel de klimaat- als de coronacrisis. Zelfs tijdens de coronacrisis is het nodig om op te staan voor het klimaat.” Dat doen de actievoerders nu alleen niet in de vorm van de mars die vrijdag in Utrecht gepland stond, maar via social media.

‘Klimaatcrisis neemt geen pauze’

Op Instagram leggen ze het uit. Actievoerders kunnen online een foto van zichzelf plaatsen met iets wat ze niet kwijt willen raken door de klimaatcrisis of „door welke crisis dan ook.” Het doel is om toch nog van zich te laten horen door de hashtags #ClimateStrikeOnline en #Digitalstrike wereldwijd trending topics te maken. „Want ook in tijden van ziekte neemt de klimaatcrisis geen pauze.”

En niet alleen scholieren en studenten sluiten zich aan bij de online staking. Scientists4Future NL, een alliantie van bezorgde Nederlandse wetenschappers, staken vrijdag ook online. Via Twitter, Facebook en Instagram delen de wetenschappers vrijdag ieder uur een klimaatfeitje onder de hashtag #klimaatfeiten. „Scientists4Future NL wil de Fridays For Future-beweging steunen in hun strijd. Zowel met degelijke informatie als ook moreel, door zelf mee te staken”, schrijven de wetenschappers.

Daarnaast vragen ze wetenschappers een selfie te posten waarop ze (thuis) aan het staken zijn. Daarvoor is de hashtag #ScientistsstrikeNL in het leven geroepen. Ook vragen ze actievoerders om virtueel naar een verre plek te reizen, die bedreigd wordt door de klimaatverandering en om er een foto van de plaatsen zodat er uiteindelijk een wereldkaart ontstaat.

‘Liar, liar, earth is on fire’

Hoewel de hashtags in Nederland nog geen trending topic zijn, wordt er al flink op los getwitterd. Zo postte klimaatwetenschapper Leo Kamenhout een selfie, met in zijn hand een bord met daarop de top vijf warmste jaren. „Vandaag leg ik als klimaatwetenschapper mijn werk neer vanwege de klimaatcrisis in het kader van de klimaatstaking”, Twittert hij.

En ook studenten en scholieren van over de hele wereld Twitteren, Facebooken en Instagrammen erop los. De 16-jarige Elijah McKenzie Jackson uit Londen postte een foto van zichzelf met de tekst ‘Liar, liar, earth is on fire’. „Hoewel we midden in een pandemie zitten, betekent dat niet dat de klimaatcrisis is gestopt”, schrijft hij.