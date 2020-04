Kleine winkels in Duitsland en kleuterscholen in Noorwegen weer open

In Duitsland mogen kleine winkels weer open en Noorwegen kiest ervoor om kleuterscholen weer open te gooien. Ook in Nieuw-Zeeland veranderen er dingen, zij versoepelen de lockdown.

Overheden over de hele wereld kijken inmiddels hoe ze de lockdownmaatregelen kunnen versoepelen die meer dan de helft van de mensheid aan huis hebben gebonden en de wereldeconomie hebben verlamd.

Eerste stap

De opening van kleine winkels in Duitsland is een eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen in het land. Het gaat om kleinere winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter. Bezoekers moeten zich wel aan afstandsregels kunnen houden. Ook boekhandels en fietsenwinkels mogen ongeacht de vloeroppervlakte weer open.

Grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later worden geopend als onderdeel van een gefaseerde terugkeer naar een normaler bestaan.

Het aantal dodelijke slachtoffers in Duitsland de afgelopen 24 uur bedroeg 110. Daarmee daalde de toename van het aantal dodelijke slachtoffers voor de derde dag op rij. Zondagmorgen werden 184 doden gemeld, de dagen daarvoor respectievelijk 242 en 299. Het aantal geregistreerde coronadoden komt in Duitsland nu uit op 4404.

'Kinderen minder getroffen'

Noorwegen, dat zegt het virus onder controle te hebben, is vandaag begonnen met het openen van kleuterscholen en de kinderopvang na een maand sluiting. Heropening is volgens de autoriteiten weer mogelijk omdat kinderen minder getroffen worden door het virus, hoewel sommige ouders hun bedenkingen hadden bij de beslissing.

Noorwegen begint met het geleidelijk opheffen van de lockdown die was ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Noren mogen vanaf vandaag ook weer naar hun buitenhuisjes. Volgens het Noorse draaiboek mogen ook fysiotherapeuten en psychologen maandag weer aan het werk, kappers volgen later deze week. Hoewel veel winkels open mogen blijven, houden bars en de meeste restaurants hun deuren nog gesloten. Culturele- en sportevenementen blijven tot ten minste 15 juni verboden.

Wel thuiswerken

De regering kondigde aan dat de basisscholen in het land op 27 april open mogen. Andere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijven nog wel van kracht. De Noren moeten nog zo veel mogelijk thuiswerken. De regering sloot midden maart ook de grenzen voor buitenlanders.

Het Scandinavische land, waar ongeveer 5,4 miljoen mensen wonen, heeft 7068 bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus en 154 doden geregistreerd. Behalve op de vele beperkingen en voorschriften die nog steeds van kracht zijn, vertrouwen de Noorse autoriteiten nu op tracering via een app en uitgebreide tests om de epidemie in te dammen.

Versoepeling in Denemarken en Nieuw-Zeeland

Buurland Denemarken versoepelt eveneens de coronamaatregelen. Daar gaan de eerste kleine bedrijven weer open. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen troffen om het virus in te dammen.

Nieuw-Zeeland versoepelt volgende week de landelijke lockdown. De maatregelen kunnen volgens premier Jacinda Ardern deels worden afgebouwd omdat succes is geboekt bij de strijd tegen het virus. „We hebben voor elkaar gekregen wat maar weinig landen is gelukt", zei Ardern. „We hebben een verwoestende golf gestopt." De premier beklemtoonde wel dat ze wil voorkomen dat de geboekte vooruitging weer teniet wordt gedaan.

Meer vrijheid

Nieuw-Zeelanders krijgen vanaf 27 april weer iets meer vrijheid. Sommige bedrijven en scholen kunnen de deuren weer openen. Ook mogen groepen van maximaal tien mensen weer samenkomen voor bijvoorbeeld bruiloften of begrafenissen.

Het land voerde de strenge maatregelen eind maart in. De regering sloot de grenzen en niet-essentiële bedrijven en winkels moesten de deuren sluiten. Inwoners kregen het verzoek zo veel mogelijk thuis te blijven en aan social distancing te doen. In Nieuw-Zeeland zijn twaalf patiënten overleden aan de gevolgen van COVID-19, veel minder dan in het grote buurland Australië.

Bangladesh sluit hele dorpen

De autoriteiten in Bangladesh hebben ingegrepen nadat tienduizenden mensen naar een begrafenis waren gekomen. Meerdere dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld om verspreiding te voorkomen. „We hebben alle inwoners van zeven dorpen opdracht gegeven zeker veertien dagen thuis te blijven", zegt een politiemedewerker in het gebied Brahmanbaria, op zo'n 60 kilometer van hoofdstad Dhaka. „Zo kunnen we zien of iemand het virus heeft opgelopen tijdens de bijeenkomst van zaterdag."

In het land met ruim 160 miljoen inwoners is tot dusver bij 2456 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. De regering heeft een lockdown afgekondigd, maar die wordt door veel mensen genegeerd. Dat bleek onder meer tijdens deze begrafenis van een populaire geestelijke. De politie stond machteloos toen onverwachts enorme aantallen mensen arriveerden om afscheid te nemen. Twee hoge politiemensen zijn inmiddels uit hun functie gezet vanwege dat incident.

Nieuwe gevallen in Rusland

Rusland heeft maandag 4268 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus gemeld. De voorgaande dag waren dat er 6060. Het totale aantal gevallen in Rusland komt daarmee op 47.121. In de afgelopen 24 uur overleden 44 coronapatiënten, zei het Russische crisiscentrum. Het aantal doden in Rusland komt daarmee op 405.

Miljoenen Russen vierden de afgelopen dagen Orthodox Pasen tijdens de coronapandemie. De Russische patriarch Kirill, die 150 miljoen gelovigen leidt, hield een dienst in de Christus de Verlosserkerk in Moskou zonder bezoekers. De Russische president Vladimir Poetin ging niet zoals gewoonlijk naar een dienst, maar bezocht een kapel in zijn buitenverblijf.

Virus grijpt om zich heen in Japan

Het coronavirus grijpt in Japan steeds verder om zich heen. Inmiddels is bij meer dan 10.000 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn. Experts waarschuwen dat strengere maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

De eilandenstaat is met 10.751 besmettingen en 171 sterfgevallen tot dusver minder hard getroffen dan veel Europese landen. Maar de Japanse regering heeft ook minder strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Premier Shinzo Abe heeft een landelijke noodtoestand uitgeroepen. Ook vroeg hij zijn landgenoten om hun contacten met andere mensen te beperken. Er reizen in hoofdstad Tokio nu veel minder mensen met het openbaar vervoer dan gebruikelijk.

Ambulances weggestuurd

Japanners hoeven niet thuis te blijven en veel winkels en restaurants zijn nog open. Ziekenhuizen hebben ondertussen de handen vol aan de toestroom van nieuwe patiënten. In sommige gevallen zijn ambulances weggestuurd. In Osaka zag de burgemeester zich genoodzaakt mensen te vragen om regenjassen te doneren voor zorgverleners. Die lopen door tekorten aan beschermende uitrusting nu noodgedwongen rond in vuilniszakken.

„Het systeem staat op veel plaatsen op het punt in te storten", waarschuwt een viroloog van de universiteit van Kobe. Hij stelt dat zijn land voor een andere aanpak had moeten kiezen toen het virus verder om zich heen greep, maar daar traditioneel niet goed in is. „Want door na te denken over een plan B geef je toe dat plan A kan zijn mislukt."