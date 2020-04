'Kans op oude leven na 28 april is nul'

New York had woensdag weer het hoogste aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten: liefst 779 van de 1973 nieuwe gerapporteerde Amerikaanse coronaslachtoffers kwamen uit de metropool.

President Donald Trump heeft al meermaals gezegd dat de piek van de epidemie eens dezer dagen wordt verwacht. Volgens viroloog Ab Osterhaus is het moeilijk om daar een uitspraak over te doen. „Ik durf daar niks over te zeggen, daar zijn allerlei berekeningen voor. Het zou kunnen dat de piek in New York in zicht is, maar in de Verenigde Staten zijn de verschillen per regio erg groot."

De Nederlandse ondernemer Stacey Rookhuizen, eigenaar van mediabedrijf Bombilate, vloog op 13 maart vanwege haar werk naar New York. Een dag later ging de stad in lockdown. Meer dan 6000 coronaslachtoffers verder is The city that never sleeps volledig uitgestorven.