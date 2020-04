Het is weer drukker op de wegen

Het is afgelopen week duidelijk drukker geworden op de Nederlandse snelwegen. Op dinsdag waren er meer personenauto's op de snelweg dan de vijf dinsdagen daarvoor.

Maar het is nog steeds veel rustiger dan voor de 'intelligente lockdown' van premier Mark Rutte. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Afgelopen dinsdag was het aantal personenauto's op de snelweg 31 procent lager dan op dinsdag 3 maart, toen het verkeer nog reed als gebruikelijk. Vorige week dinsdag was het nog 36 procent rustiger. Vooral buiten de spits rijden er weer meer auto's op de snelweg. Die ontwikkeling was vorige week ook al aan de gang en zet dus door.

Belangrijkste filelocaties

Het was bijna in het hele land te merken dat het drukker werd. In Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland nam de drukte relatief gezien het meest toe. Ook op de belangrijkste filelocaties wordt de weg langzaamaan weer voller. Dat is bijvoorbeeld zo bij de A4 bij Zoeterwoude en de A16 bij Moerdijk. Maar ook hier is het nog veel rustiger dan gebruikelijk.

Er reden afgelopen dinsdag iets meer vrachtwagens op de weg dan een week eerder. Nog steeds is er 5 procent minder vrachtverkeer op de snelweg dan op dinsdag 3 maart. Deze afname is veel kleiner dan te zien is bij de personenauto's. Net als vorige week zijn er grote verschillen tussen provincies. Die zijn zelfs groter geworden. Zo is het in de noordelijke provincies drukker dan gebruikelijk en in de Randstad juist weer rustiger. Een onderzoeker van de NDW vermoedt dat de Randstad merkt dat er minder internationaal vrachtverkeer is, terwijl het binnenlandse vrachtverkeer juist aantrekt in het Noorden en Oosten.

OV nog stil

Het blijft onverminderd rustig in het openbaar vervoer. Afgelopen dinsdag checkten reizigers 86 procent minder in met de ov-chipkaart dan een vergelijkbare dag een jaar eerder, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en OV-chipkaartbedrijf Translink. Het is al zo rustig sinds halverwege maart, toen de scholen en horeca werden gesloten. Door de uitbraak van het coronavirus is het alleen nog toegestaan om het openbaar vervoer te gebruiken als de reis noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een cruciaal beroep uit te oefenen.