'Helft tot driekwart van Nederland wil best corona-app'

Een Britse verpleegster die tijdens haar werk besmet raakte met het coronavirus, heeft haar ziekteperiode beschreven in een dagboek. Op een bepaald moment was ze kritiek, maar nu is ze aan de betere hand.

Kelly Ward voelde zich op 19 april na een weekenddienst plotseling slecht. Ze zweette enorm en was kortademig. De volgende dag bracht haar verloofde Ryan Golding haar naar het ziekenhuis in West Yorks. De 35-jarige vrouw vertoonde alle symptomen van het coronavirus en kreeg meteen extra zuurstof toegediend. Maar het ging van kwaad naar erger. „Ik voelde me slechter en slechter. Ik verloor mijn eetlust, kon slecht praten en me amper bewegen”, schrijft ze in een dagboek in het ziekenhuis, gepubliceerd door The Mirror.

Paniek