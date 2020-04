Gekkenwerk: automobilist rijdt 372 km/u met één hand aan stuur

Door de coronacrisis zijn de wegen zo goed als leeg. Hét moment voor snelheidsduivels om hun limieten op te zoeken. Een van die snelheidsduivels is deze Ferrari-bestuurder die met 372 kilometer per uur over de Duitse snelwegen scheurt.

In Nederland zal het zo snel niet meer gebeuren, met een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur overdag. In Duitsland zijn er echter nog kilometers autobahn waar er geen snelheidslimiet is. Een LaFerrari-bestuurder besloot zijn wagen eens te testen en gaf plankgas. Met één hand aan het stuur, want met de nadere is hij (of zij?) aan het filmen.

Op de video is te zien hoe de teller van de auto meer dan 370 kilometer per uur aantikt. Officieel heeft de auto een topsnelheid van 350 kilometer per uur, maar volgens deze video kan hij dus nog net een tikkeltje harder.

500 exemplaren

De LaFerrari werd in 2013 geïntroduceerd. Met 949 pk trekt hij in minder dan drie seconden op van 0 naar 100 kilometer per uur. De oorspronkelijke prijs bedroeg al ruim een miljoen euro. Inmiddels is de prijs voor deze exclusieve bolide gestegen naar ongeveer vijf miljoen euro. In totaal zijn er maar 500 exemplaren van deze auto gemaakt.