Deze landen versoepelen de coronamaatregelen

Het is moeilijk te zeggen op welk punt in de crisis we momenteel precies zitten, maar sommige Europese landen kijken langzaamaan weer naar de toekomst, en zetten voorzichtig stappen om terug te keren naar het normale leven. Hoe ziet de situatie bij onze (verre) buren eruit?

Oostenrijk

Oostenrijk was deze week het eerste Europese land dat aankondigde de maatregelen om corona in te dammen wat te gaan versoepelen. Het kwam met een zogenaamde 'exitstrategie', waarin onder andere staat dat kleine winkels vanaf 14 april weer open mogen. Vanaf 1 mei zouden andere winkels en kappers weer open kunnen.

Volgens bondskanselier Sebastian Kurz is het doel om „sneller uit deze crisis te komen dan anderen." Ook zei hij tijdens een persconferentie afgelopen maandag dat Oostenrijk beter heeft gehandeld dan andere landen, en daarom nu als een „pionier" voorzichtig weer open gaat.

Denemarken

In Denemarken gaan de basisscholen en kinderdagverblijven weer open vanaf 15 april. Ook mogen mensen af en toe weer voorzichtig weer naar hun werk, zolang ze de voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Grote evenementen blijven echter tot minstens augustus niet toegestaan.

De Deense premier Mette Frederiksen benadrukte dat de versoepeling alleen kan doorgaan als de aantallen doden en besmettingen stabiel blijven, en verzocht iedereen zich goed aan de regels te houden.

Tsjechië

In Tsjechië mogen hobbywinkels zoals bouwmarkten en fietsenwinkels vanaf donderdag weer open. Ook mogen sommige niet-contactsporten die in de buitenlucht plaatsvinden, zoals wielrennen en tennis, weer opgepakt worden. Vanaf 14 april mogen mensen „met een goede reden" naar het buitenland. Wel moeten ze bij thuiskomst twee weken in zelfisolatie.

Tsjechië was begin maart een van de eerste Europese landen die strenge maatregelen invoerde, terwijl er nog geen 200 besmettingen waren in het land. Woensdag had het land 5000 geregistreerde besmettingen, en 88 doden.

Noorwegen

Noorse kinderdagverblijven gaan volgens de huidige planning vanaf 20 april weer open, en basisscholen volgen op 27 april. Premier Erna Solberg zei dinsdag tijdens een persconferentie dat het land het virus samen onder controle heeft gekregen. „Daarom kunnen we nu de samenleving beetje bij beetje weer openen."

Vanaf 20 april mogen mensen ook weer naar hun vakantiehuisjes reizen; een beperkende maatregel die erg onpopulair was onder de bevolking.

Duitsland

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn liet gisteren weten te denken over een voorzichtige vermindering van de noodmaatregelen na Pasen. „Als de huidige ontwikkeling van het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen aanhoudt, dan gaan wij met de premiers van de deelstaten overleggen over een stapsgewijze terugkeer naar de normale situatie", zei Spahn.

Ook de minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland, denkt dat sommige maatregelen na Pasen voorzichtig kunnen worden versoepeld. Armin Laschet wil naar een „verantwoorde normaliteit". „Het zal niet meer zo zijn als voorheen, maar we moeten zo veel mogelijk van onze vrijheid weer toestaan. Daarbij moeten we wel voorzichtig zijn en afstand houden van elkaar."

Nederland

In ons land lijkt een versoepeling van de regels voorlopig nog niet aan de orde te zijn, maar sommige maatregels die andere landen hebben getroffen (zoals het sluiten van alle winkels) hebben hier dan ook nooit gegolden.

Rutte zei afgelopen dinsdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat we het nog wel een tijdje moeten uitzitten. „Het wordt hoe dan ook een lange adem, ook na 28 april", zei hij. Verder spoorde hij mensen aan om zich met Pasen ook aan de regels te blijven houden. „Mijn hoofdboodschap is: houd dit ook vol in het paasweekend. Blijf thuis."