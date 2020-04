Corona-app makers hebben huiswerk te doen

Er is nog wel wat werk aan de winkel voor de ontwikkelaars van de corona-apps met wie het kabinet mogelijk in zee wil, vindt 'coronaminister' Hugo de Jonge.

Dit weekend vindt hij plaats, de ‘appathon’ georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Helemaal tevreden over wat deze heeft opgeleverd is minister De Jonge nog niet. Zo heeft een aantal overgebleven teams de zogeheten broncode van hun app nog niet openbaar gemaakt.

Dat is "echt een hele belangrijke voorwaarde" voor de app die het kabinet zoekt, zei De Jonge na afloop van de presentaties van de plannen van de zeven app-bouwers. "Dat is echt een huiswerkklusje, want daarvan hebben we wel gezegd: dat moet openbaar zijn en daarmee toetsbaar voor iedereen."

Stevige kritiek

Deskundigen en belangstellenden mochten de plannen van de zeven finalisten zaterdag tegen het licht houden en commentaar leveren. Sommigen leverden stevige kritiek. Met name de privacy van de gebruiker was niet bij ieder ontwikkelteam in goede handen, vonden experts. Andere apps waren slecht toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen.

Datalek

In de broncode in een van de geselecteerde apps genaamd Covid19 Alert is een datalek aangetroffen, zo meldde RTL Nieuws. Nadat RTL Nieuws hier een melding overdeed, haalde Covid19 Alert een deel van hun broncode offline. Toch blijkt de gelekte data, met enige zoeken, nog traceerbaar.

Geen tijd om te wachten

De Jonge vindt dat de zoektocht naar een app tegen het virus snel moet worden opgeleverd. Het virus heeft niks op met een maatschappelijk debat, zo zei Hugo de Jonge tegen NRC. “Daar wacht hij niet op.”

De app die gekozen zal worden zal alleen effectief kunnen zijn, wanneer tenminste zestig procent van de bevolking de corona-app zal gebruiken, zo meldde de NOS.

De teams krijgen nu tijd om hun ontwerp te verbeteren. Zondag kunnen ze hun plannen opnieuw voorleggen.